Aspiration
- Experts
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Eduard BulatovForex c 2006 г.г.
- Version: 1.0
- Activations: 5
Принцип работы советника :
- В начале европейской сессии определяет нахождение цены относительно тренда по двум индикаторам MA (Moving Average).
- Устанавливает ордер с уровнями StopLoss и TakeProfit .Время существования ордера ограниченно 10 часами.
- Закрытие ордера происходит по StopLoss , TakeProfit или после истечения времени жизни ордера.
- Встроенный свечной фильтр уменьшит вероятность ложных сигналов на открытие ордеров .
Входные параметры :
- Risk- величина процента к балансу свободных средств ;
- sl - величина закрытия ордера при достижении отрицательной прибыли ;
- tp - величина закрытия ордера при достижении положительной прибыли ;
- Magic - идентификатор ордеров советника ;