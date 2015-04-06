Aspiration

Принцип работы советника :

  1. В начале европейской сессии определяет нахождение цены относительно тренда по двум индикаторам MA (Moving Average).
  2. Устанавливает  ордер с уровнями StopLoss и  TakeProfit .Время существования ордера ограниченно 10 часами.
  3. Закрытие ордера происходит по StopLoss ,  TakeProfit  или после истечения времени жизни ордера.
  4. Встроенный свечной фильтр уменьшит вероятность ложных сигналов на открытие ордеров .

Входные параметры :

  • Risk- величина процента к балансу свободных средств   ;
  • sl - величина закрытия ордера при достижении отрицательной прибыли ;
  • tp - величина закрытия ордера при достижении положительной прибыли ;
  • Magic - идентификатор ордеров советника ;


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