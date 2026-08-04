Kredzia Pips Monitor to lekki wskaźnik MT5, który wyświetla bieżące otwarte pipsy i dzisiejsze zamknięte pipsy bezpośrednio na wykresie.





Kredzia Pips Monitor pomaga traderom śledzić wyniki pipsów bezpośrednio na wykresie MetaTrader 5 bez konieczności otwierania historii konta lub raportów transakcyjnych.





Wskaźnik wyświetla dwie wyraźne wartości:





OPEN - aktualny wynik pipsów otwartych pozycji.

RAZEM - suma wyników w pipsach pozycji zamkniętych w bieżącym dniu brokerskim.





Wskaźnik zlicza tylko pipsy. Nie oblicza zysku finansowego, waluty konta, prowizji, swapów ani wartości pipsa. Wielkość lota jest wykorzystywana jedynie do poprawnej obsługi częściowych zamknięć i dopasowywania pozycji, ale nie mnoży wyświetlanego wyniku pipsa.





Monitor Kredzia Pips został zaprojektowany do prostego monitorowania w ciągu dnia. Można go umieścić w stałym rogu wykresu lub ustawić tak, aby śledził aktualny poziom cenowy z konfigurowalnym przesunięciem w prawo. Dodatnie i ujemne wartości pipsów mogą być oznaczone oddzielnymi kolorami.





Główne cechy:





- Wyświetla OTWARTE pipsy z aktualnie otwartych pozycji.

- Wyświetla ŁĄCZNĄ liczbę pipsów z pozycji zamkniętych dzisiaj.

- Liczy się tylko pips, nie pieniądze.

- Obsługuje częściowe zamknięcia jako oddzielne wyniki pip.

- Obejmuje pozycje otwarte przed dniem dzisiejszym i zamknięte dzisiaj w dzisiejszej sumie.

- Obsługuje dokładne dopasowywanie pozycji na rachunkach zabezpieczających.

- Zapewnia tryb dopasowania FIFO dla kont kompensacyjnych.

- Można zliczyć tylko bieżący symbol wykresu lub wszystkie symbole.

- Możliwość filtrowania pozycji i transakcji według magicznej liczby.

- Można umieścić w stałym narożniku wykresu.

- Możliwość śledzenia aktualnego poziomu cen.

- Tryb śledzenia ceny umożliwia przesunięcie etykiety w prawo o wybraną liczbę słupków.

- Oddzielne kolory dla wartości dodatnich, ujemnych i zerowych.

- Nie otwiera, nie zamyka, nie modyfikuje ani nie zarządza transakcjami.





Parametry wejściowe:





Zlicz tylko bieżący symbol wykresu

Jeśli wartość jest równa prawda, zlicza tylko bieżący symbol wykresu. Jeśli wartość jest równa fałsz, zlicza wszystkie symbole.





Filtr liczb magicznych

Filtr liczb magicznych. -1 zlicza wszystkie transakcje. Użyj konkretnej wartości, aby śledzić jedną transakcję EA.





Rozmiar pipsa, 0 = auto

Ręczne ustawienie rozmiaru pip. 0 włącza automatyczne wykrywanie rozmiaru pip.





Dni historyczne, w których znajdowano wpisy

Liczba dni historycznych przeszukanych w celu znalezienia wpisów na stanowiska zamknięte dzisiaj.





Zamknięty tryb dopasowywania transakcji

Tryb dopasowywania zamkniętych transakcji: automatyczny, dokładny identyfikator pozycji lub FIFO dla kont kompensacyjnych.





Śledź aktualną cenę

false powoduje stałe rozmieszczenie narożników wykresu. true powoduje, że etykieta podąża za bieżącym poziomem ceny.





Róg wykresu

Róg wykresu używany w ustalonym położeniu. Domyślnie: prawy dolny róg.





Odległość X w pikselach / Odległość Y w pikselach

Odległość w pikselach od wybranego rogu wykresu.





Zmiana podążania za ceną w słupkach

W trybie śledzenia ceny przesuwa etykietę w prawo o podaną liczbę słupków.





Pionowe przesunięcie ceny w pipsach

Pionowe przesunięcie ceny mierzone w pipsach.





Zachowaj tekst w obszarze wykresu

Utrzymuje tekst wewnątrz wykresu, gdy cena osiągnie górną lub dolną krawędź.





Minimalny górny margines w pikselach / Minimalny dolny margines w pikselach

Minimalne marginesy górne i dolne wykresu w trybie śledzenia ceny.





OTWÓRZ rozmiar czcionki / CAŁKOWITY rozmiar czcionki

Rozmiary czcionki dla OPEN i TOTAL.





Nazwa czcionki

Czcionka używana w etykietach wykresów.





Odstępy między wierszami w pikselach

Odstęp pomiędzy OPEN i TOTAL w trybie stałego narożnika wykresu.





Kolor pipsów dodatnich / Kolor pipsów ujemnych / Kolor pipsów zerowych

Kolory dla wartości dodatnich, ujemnych i zerowych pipów.





Prefiks obiektu wykresu

Wewnętrzny prefiks obiektu wykresu. Zmień tylko w przypadku konfliktu nazw obiektów.





Zalecane ustawienia:





Panel stały:

Podążaj za aktualną ceną = fałsz

Róg wykresu = Prawy dolny róg

Odległość X w pikselach = 20

Odległość Y w pikselach = 30





Tryb śledzenia ceny:

Śledź aktualną cenę = prawda

Zmiana ceny w słupkach = 5





Jeśli tekst znajduje się zbyt blisko świec, zwiększ przesunięcie podążające za ceną w słupkach.

Jeżeli tekst ma znajdować się nieco wyżej lub niżej, dostosuj pionowe przesunięcie Price-follow w pipsach.





Zastrzeżenie:





Kredzia Pips Monitor to wskaźnik wyłącznie informacyjny. Nie otwiera ani nie zamyka transakcji, nie modyfikuje zleceń, nie zarządza ryzykiem ani nie wykonuje żadnych działań handlowych.





Wyświetlane wartości są obliczane na podstawie dostępnych danych o pozycjach i historii rachunku MT5. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje decyzje handlowe i weryfikację wyników z historią rachunku swojego brokera.





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