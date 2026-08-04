Kredzia Pips Monitor

Kredzia Pips Monitor to lekki wskaźnik MT5, który wyświetla bieżące otwarte pipsy i dzisiejsze zamknięte pipsy bezpośrednio na wykresie.

Kredzia Pips Monitor pomaga traderom śledzić wyniki pipsów bezpośrednio na wykresie MetaTrader 5 bez konieczności otwierania historii konta lub raportów transakcyjnych.

Wskaźnik wyświetla dwie wyraźne wartości:

OPEN - aktualny wynik pipsów otwartych pozycji.
RAZEM - suma wyników w pipsach pozycji zamkniętych w bieżącym dniu brokerskim.

Wskaźnik zlicza tylko pipsy. Nie oblicza zysku finansowego, waluty konta, prowizji, swapów ani wartości pipsa. Wielkość lota jest wykorzystywana jedynie do poprawnej obsługi częściowych zamknięć i dopasowywania pozycji, ale nie mnoży wyświetlanego wyniku pipsa.

Monitor Kredzia Pips został zaprojektowany do prostego monitorowania w ciągu dnia. Można go umieścić w stałym rogu wykresu lub ustawić tak, aby śledził aktualny poziom cenowy z konfigurowalnym przesunięciem w prawo. Dodatnie i ujemne wartości pipsów mogą być oznaczone oddzielnymi kolorami.

Główne cechy:

- Wyświetla OTWARTE pipsy z aktualnie otwartych pozycji.
- Wyświetla ŁĄCZNĄ liczbę pipsów z pozycji zamkniętych dzisiaj.
- Liczy się tylko pips, nie pieniądze.
- Obsługuje częściowe zamknięcia jako oddzielne wyniki pip.
- Obejmuje pozycje otwarte przed dniem dzisiejszym i zamknięte dzisiaj w dzisiejszej sumie.
- Obsługuje dokładne dopasowywanie pozycji na rachunkach zabezpieczających.
- Zapewnia tryb dopasowania FIFO dla kont kompensacyjnych.
- Można zliczyć tylko bieżący symbol wykresu lub wszystkie symbole.
- Możliwość filtrowania pozycji i transakcji według magicznej liczby.
- Można umieścić w stałym narożniku wykresu.
- Możliwość śledzenia aktualnego poziomu cen.
- Tryb śledzenia ceny umożliwia przesunięcie etykiety w prawo o wybraną liczbę słupków.
- Oddzielne kolory dla wartości dodatnich, ujemnych i zerowych.
- Nie otwiera, nie zamyka, nie modyfikuje ani nie zarządza transakcjami.

Parametry wejściowe:

Zlicz tylko bieżący symbol wykresu
Jeśli wartość jest równa prawda, zlicza tylko bieżący symbol wykresu. Jeśli wartość jest równa fałsz, zlicza wszystkie symbole.

Filtr liczb magicznych
Filtr liczb magicznych. -1 zlicza wszystkie transakcje. Użyj konkretnej wartości, aby śledzić jedną transakcję EA.

Rozmiar pipsa, 0 = auto
Ręczne ustawienie rozmiaru pip. 0 włącza automatyczne wykrywanie rozmiaru pip.

Dni historyczne, w których znajdowano wpisy
Liczba dni historycznych przeszukanych w celu znalezienia wpisów na stanowiska zamknięte dzisiaj.

Zamknięty tryb dopasowywania transakcji
Tryb dopasowywania zamkniętych transakcji: automatyczny, dokładny identyfikator pozycji lub FIFO dla kont kompensacyjnych.

Śledź aktualną cenę
false powoduje stałe rozmieszczenie narożników wykresu. true powoduje, że etykieta podąża za bieżącym poziomem ceny.

Róg wykresu
Róg wykresu używany w ustalonym położeniu. Domyślnie: prawy dolny róg.

Odległość X w pikselach / Odległość Y w pikselach
Odległość w pikselach od wybranego rogu wykresu.

Zmiana podążania za ceną w słupkach
W trybie śledzenia ceny przesuwa etykietę w prawo o podaną liczbę słupków.

Pionowe przesunięcie ceny w pipsach
Pionowe przesunięcie ceny mierzone w pipsach.

Zachowaj tekst w obszarze wykresu
Utrzymuje tekst wewnątrz wykresu, gdy cena osiągnie górną lub dolną krawędź.

Minimalny górny margines w pikselach / Minimalny dolny margines w pikselach
Minimalne marginesy górne i dolne wykresu w trybie śledzenia ceny.

OTWÓRZ rozmiar czcionki / CAŁKOWITY rozmiar czcionki
Rozmiary czcionki dla OPEN i TOTAL.

Nazwa czcionki
Czcionka używana w etykietach wykresów.

Odstępy między wierszami w pikselach
Odstęp pomiędzy OPEN i TOTAL w trybie stałego narożnika wykresu.

Kolor pipsów dodatnich / Kolor pipsów ujemnych / Kolor pipsów zerowych
Kolory dla wartości dodatnich, ujemnych i zerowych pipów.

Prefiks obiektu wykresu
Wewnętrzny prefiks obiektu wykresu. Zmień tylko w przypadku konfliktu nazw obiektów.

Zalecane ustawienia:

Panel stały:
Podążaj za aktualną ceną = fałsz
Róg wykresu = Prawy dolny róg
Odległość X w pikselach = 20
Odległość Y w pikselach = 30

Tryb śledzenia ceny:
Śledź aktualną cenę = prawda
Zmiana ceny w słupkach = 5

Jeśli tekst znajduje się zbyt blisko świec, zwiększ przesunięcie podążające za ceną w słupkach.
Jeżeli tekst ma znajdować się nieco wyżej lub niżej, dostosuj pionowe przesunięcie Price-follow w pipsach.

Zastrzeżenie:

Kredzia Pips Monitor to wskaźnik wyłącznie informacyjny. Nie otwiera ani nie zamyka transakcji, nie modyfikuje zleceń, nie zarządza ryzykiem ani nie wykonuje żadnych działań handlowych.

Wyświetlane wartości są obliczane na podstawie dostępnych danych o pozycjach i historii rachunku MT5. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje decyzje handlowe i weryfikację wyników z historią rachunku swojego brokera.

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Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
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