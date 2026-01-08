MA DSS Color Trend es un indicador de tendencia avanzado para MetaTrader 5, diseñado para identificar de forma clara y visual los cambios de dirección del mercado mediante una media móvil suavizada con sistema de cambio de color por puntos.

El indicador dibuja una EMA en forma de puntos centrados, cambiando de color automáticamente según la dirección del precio:

Verde para tendencia alcista

Rojo para tendencia bajista

Su diseño visual reduce significativamente el ruido del mercado y permite al trader:

Detectar tendencias reales con mayor facilidad

Identificar cambios de tendencia de forma temprana

Operar con mayor confianza en mercados volátiles como índices sintéticos, forex y criptomonedas

El indicador está optimizado para funcionar correctamente en la vela actual, sin retrasos visuales, mostrando siempre información actualizada en tiempo real.

🔹 Características principales

Media móvil en puntos con cambio dinámico de color

Cálculo preciso incluyendo la vela actual

Compatible con cualquier activo y timeframe

Ideal para trading de tendencia y confirmación de entradas

Visual limpio y fácil de interpretar

🔹 Ideal para

Traders de tendencia

Scalping y day trading

Índices sintéticos (Crash, Boom, Trek, etc.)

Forex y criptomonedas

⚙️ Parámetros configurables

Período de la media móvil

Método de cálculo (EMA, SMA, etc.)

Precio aplicado (Close, Open, High, Low, etc.)

MA DSS Color Trend es una herramienta simple, potente y visualmente clara para traders que buscan eliminar el ruido y enfocarse en la dirección real del mercado.