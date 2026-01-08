Ma Dss Color Trend
- インディケータ
- Ramiro Antonio Barrantes Rivera
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
MA DSS Color Trend es un indicador de tendencia avanzado para MetaTrader 5, diseñado para identificar de forma clara y visual los cambios de dirección del mercado mediante una media móvil suavizada con sistema de cambio de color por puntos.
El indicador dibuja una EMA en forma de puntos centrados, cambiando de color automáticamente según la dirección del precio:
-
Verde para tendencia alcista
-
Rojo para tendencia bajista
Su diseño visual reduce significativamente el ruido del mercado y permite al trader:
-
Detectar tendencias reales con mayor facilidad
-
Identificar cambios de tendencia de forma temprana
-
Operar con mayor confianza en mercados volátiles como índices sintéticos, forex y criptomonedas
El indicador está optimizado para funcionar correctamente en la vela actual, sin retrasos visuales, mostrando siempre información actualizada en tiempo real.
🔹 Características principales
-
Media móvil en puntos con cambio dinámico de color
-
Cálculo preciso incluyendo la vela actual
-
Compatible con cualquier activo y timeframe
-
Ideal para trading de tendencia y confirmación de entradas
-
Visual limpio y fácil de interpretar
🔹 Ideal para
-
Traders de tendencia
-
Scalping y day trading
-
Índices sintéticos (Crash, Boom, Trek, etc.)
-
Forex y criptomonedas
⚙️ Parámetros configurables
-
Período de la media móvil
-
Método de cálculo (EMA, SMA, etc.)
-
Precio aplicado (Close, Open, High, Low, etc.)
MA DSS Color Trend es una herramienta simple, potente y visualmente clara para traders que buscan eliminar el ruido y enfocarse en la dirección real del mercado.