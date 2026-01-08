Ma Dss Color Trend
- Indikatoren
- Ramiro Antonio Barrantes Rivera
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
MA DSS Color Trend ist ein fortschrittlicher Trendindikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Änderungen der Marktrichtung anhand eines geglätteten gleitenden Durchschnitts mit einem gepunkteten Farbwechselsystem klar und visuell zu erkennen.
Der Indikator zeichnet einen EMA in Form von zentrierten Punkten, die je nach Kursrichtung automatisch die Farbe wechseln:
-
Grün für einen Aufwärtstrend
-
Rot für einen Abwärtstrend
Sein visuelles Design reduziert das Marktrauschen erheblich und ermöglicht es dem Trader:
-
Echte Trends leichter zu erkennen
-
Trendwechsel frühzeitig zu erkennen
-
mit größerem Vertrauen in volatilen Märkten wie synthetischen Indizes, Devisen und Kryptowährungen zu handeln
Der Indikator ist so optimiert, dass er ohne visuelle Verzögerungenkorrekt auf der aktuellen Kerzearbeitet und stets aktuelle Informationen in Echtzeit anzeigt.
🔹 Hauptmerkmale
-
Gleitender Durchschnitt in Punkten mit dynamischem Farbwechsel
-
Genaue Berechnung einschließlich der aktuellen Kerze
-
Kompatibel mit jedem Asset und Zeitrahmen
-
Ideal für Trendhandel und Einstiegsbestätigung
-
Übersichtliche und leicht zu interpretierende Grafik
🔹 Ideal für
-
Trend Trader
-
Scalping und Daytrading
-
Synthetische Indizes (Crash, Boom, Trek, etc.)
-
Forex und Kryptowährungen
⚙️ Konfigurierbare Parameter
-
Zeitraum des gleitenden Durchschnitts
-
Berechnungsmethode (EMA, SMA, usw.)
-
Angewandte Preise (Close, Open, High, Low, etc.)
MA DSS Color Trend ist ein einfaches, leistungsfähiges und visuell klares Tool für Händler, die das Rauschen durchbrechen und sich auf die tatsächliche Richtung des Marktes konzentrieren möchten.