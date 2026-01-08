MA DSS Color Trend ist ein fortschrittlicher Trendindikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Änderungen der Marktrichtung anhand eines geglätteten gleitenden Durchschnitts mit einem gepunkteten Farbwechselsystem klar und visuell zu erkennen.

Der Indikator zeichnet einen EMA in Form von zentrierten Punkten, die je nach Kursrichtung automatisch die Farbe wechseln:

Grün für einen Aufwärtstrend

Rot für einen Abwärtstrend

Sein visuelles Design reduziert das Marktrauschen erheblich und ermöglicht es dem Trader:

Echte Trends leichter zu erkennen

Trendwechsel frühzeitig zu erkennen

mit größerem Vertrauen in volatilen Märkten wie synthetischen Indizes, Devisen und Kryptowährungen zu handeln

Der Indikator ist so optimiert, dass er ohne visuelle Verzögerungenkorrekt auf der aktuellen Kerzearbeitet und stets aktuelle Informationen in Echtzeit anzeigt.

🔹 Hauptmerkmale

Gleitender Durchschnitt in Punkten mit dynamischem Farbwechsel

Genaue Berechnung einschließlich der aktuellen Kerze

Kompatibel mit jedem Asset und Zeitrahmen

Ideal für Trendhandel und Einstiegsbestätigung

Übersichtliche und leicht zu interpretierende Grafik

🔹 Ideal für

Trend Trader

Scalping und Daytrading

Synthetische Indizes (Crash, Boom, Trek, etc.)

Forex und Kryptowährungen

⚙️ Konfigurierbare Parameter

Zeitraum des gleitenden Durchschnitts

Berechnungsmethode (EMA, SMA, usw.)

Angewandte Preise (Close, Open, High, Low, etc.)

MA DSS Color Trend ist ein einfaches, leistungsfähiges und visuell klares Tool für Händler, die das Rauschen durchbrechen und sich auf die tatsächliche Richtung des Marktes konzentrieren möchten.