Rsi Support and Resistance Levels Indicator

Индикатор RSI Уровни Поддержки/Сопротивления – это мощный инструмент технического анализа, который помогает трейдерам находить точки входа и выхода на основе сигналов RSI и ключевых уровней цены. Индикатор подтверждает зоны перепроданности и перекупленности с учетом исторических максимумов и минимумов.

Основные особенности

✅ Сигналы на основе RSI: Покупка при перепроданности, продажа при перекупленности.

✅ Динамические уровни: Автоматический расчет ключевых зон поддержки и сопротивления.

✅ Визуальные оповещения: Показывает стрелки Buy/Sell на графике.

✅ Гибкие настройки: Регулировка периодов RSI, таймфрейма и количества уровней.

✅ Без перерисовки: Сигналы остаются на графике и не исчезают после появления.

Как это работает?

📌 Сигнал на покупку: RSI ниже уровня перепроданности (например, 30), цена находится у поддержки.

📌 Сигнал на продажу: RSI выше уровня перекупленности (например, 70), цена находится у сопротивления.

📌 Индикатор автоматически обновляет уровни, анализируя историю цены.

Для кого подойдет?

🔹 Трейдеров на Forex (EUR/USD, GBP/USD, XAU/USD и др.)

🔹 Скальперов и свинг-трейдеров

🔹 Алготрейдеров и любителей ручной торговли

Настройки индикатора

Период RSI: Определяет частоту расчетов индикатора.

Определяет частоту расчетов индикатора. Уровни RSI: Задает пороги перекупленности и перепроданности.

Задает пороги перекупленности и перепроданности. Выбор таймфрейма: Анализирует RSI на нужном временном интервале.

Анализирует RSI на нужном временном интервале. Чувствительность уровней: Настраивает количество зон поддержки/сопротивления.

Почему стоит выбрать этот индикатор?

✔️ Снижает количество ложных сигналов, подтверждая их уровнями цены.

✔️ Работает на всех рынках и таймфреймах.

✔️ Помогает трейдерам находить точные точки входа и выхода.

💡 Начните торговать эффективнее уже сегодня! Получите RSI Уровни Поддержки/Сопротивления и улучшите свои торговые результаты! 🚀



