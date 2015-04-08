Rsi Support and Resistance Levels Indicator

Индикатор RSI Уровни Поддержки/Сопротивления – это мощный инструмент технического анализа, который помогает трейдерам находить точки входа и выхода на основе сигналов RSI и ключевых уровней цены. Индикатор подтверждает зоны перепроданности и перекупленности с учетом исторических максимумов и минимумов.

Основные особенности

Сигналы на основе RSI: Покупка при перепроданности, продажа при перекупленности.
Динамические уровни: Автоматический расчет ключевых зон поддержки и сопротивления.
Визуальные оповещения: Показывает стрелки Buy/Sell на графике.
Гибкие настройки: Регулировка периодов RSI, таймфрейма и количества уровней.
Без перерисовки: Сигналы остаются на графике и не исчезают после появления.

Как это работает?

📌 Сигнал на покупку: RSI ниже уровня перепроданности (например, 30), цена находится у поддержки.
📌 Сигнал на продажу: RSI выше уровня перекупленности (например, 70), цена находится у сопротивления.
📌 Индикатор автоматически обновляет уровни, анализируя историю цены.

Для кого подойдет?

🔹 Трейдеров на Forex (EUR/USD, GBP/USD, XAU/USD и др.)
🔹 Скальперов и свинг-трейдеров
🔹 Алготрейдеров и любителей ручной торговли

Настройки индикатора

  • Период RSI: Определяет частоту расчетов индикатора.
  • Уровни RSI: Задает пороги перекупленности и перепроданности.
  • Выбор таймфрейма: Анализирует RSI на нужном временном интервале.
  • Чувствительность уровней: Настраивает количество зон поддержки/сопротивления.

Почему стоит выбрать этот индикатор?

✔️ Снижает количество ложных сигналов, подтверждая их уровнями цены.
✔️ Работает на всех рынках и таймфреймах.
✔️ Помогает трейдерам находить точные точки входа и выхода.

💡 Начните торговать эффективнее уже сегодня! Получите RSI Уровни Поддержки/Сопротивления и улучшите свои торговые результаты! 🚀


Recommended products
Trend Complete
Oleksii Ferbei
Indicators
The Trend Complete indicator is a signal indicator and has interesting properties. It should be taken into account that this indicator reflects extremes and should be used as an additional one, and another instrument should be used for the entry point. Searches for and displays pivot points on the price chart. Trend indicators are one of the main tools for analyzing trends in the Forex market. The indicator is able to transmit all types of signals to the user: messages, E-mail and Push! The go
Automated Trendlines MT5
Georgios Kalomoiropoulos
Indicators
Trendlines  are the most essential tool of technical analysis in forex trading.  Unfortunately, most  traders don’t draw them correctly. Automated Trendlines indicator is a professional tool for serious traders that help you visualize the trending movement of the markets . AMAZING OFFER --> Activations from 5 to 20 for "MTF Supply Demand Zones" and "Automated Trendlines" There are two types of Trendlines Bullish Trendlines and Bearish Trendlines. In the uptrend, Forex trend line is drawn throu
Hunttern Harmonic Finder MT5
Hassan Gh Fakhraei
Indicators
"Hunttern harmonic pattern finder" base on the dynamic zigzag with the notification and prediction mode This version of the indicator identifies 11 harmonic patterns and predicts them in real-time before they are completely formed. It offers the ability to calculate the error rate of Zigzag patterns depending on a risk threshold. It moreover sends out a notification once the pattern is complete. The supported patterns: ABCD BAT ALT BAT BUTTERFLY GARTLEY CRAB DEEP CRAB CYPHER SHARK THREE DRIV
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Indicators
This is an advanced multi-timeframe version of the popular Hull Moving Average (HMA) Features Two lines of the Hull indicator of different timeframes on the same chart. The HMA line of the higher timeframe defines the trend, and the HMA line of the current timeframe defines the short-term price movements. A graphical panel with HMA indicator data from all timeframes at the same time . If the HMA switched its direction on any timeframe, the panel displays a question or exclamation mark with a tex
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicators
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
ATrend
Zaha Feiz
4.8 (15)
Indicators
ATREND: How It Works and How to Use It How It Works The " ATREND " indicator for the MT5 platform is designed to provide traders with robust buy and sell signals by utilizing a combination of technical analysis methodologies. This indicator primarily leverages the Average True Range (ATR) for volatility measurement, alongside trend detection algorithms to identify potential market movements. Leave a massage after purchase and receive a special bonus gift. Key Features: ⦁ Dynamic Trend Detect
Pattern 123 MT5
Pavel Verveyko
Indicators
"Pattern 123" is an indicator-a trading system built on a popular pattern, pattern 123. This is the moment when we expect a reversal on the older trend and enter the continuation of the small trend, its 3rd impulse. The indicator displays signals and markings on an open chart. You can enable/disable graphical constructions in the settings. The indicator has a built-in notification system   (email, mobile terminal, standard terminal alert). "Pattern 123" has a table that displays signals from se
Modified Bollinger Bands
Gennadiy Stanilevych
Indicators
The standard Bollinger Bands indicator has been improved by integrating additional indications from the Standard Deviation indicator (StdDev), which gives an additional filter for confirming trading signals. In addition, the color of the indicator's lines shows the beginning of a trend, its development and exhaustion. This indicator has a signal block that notifies the trader of the beginning of the trend on any time frame to which it is attached. Settings Type of messages - select the type of
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicators
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Market Overview MT5
Mehran Sepah Mansoor
Indicators
Optimize your trading decisions with our market strength and sentiment indicator and no longer trade against the trend! Meticulously designed for serious traders who value accurate and timely information, our indicator provides a bird's-eye view of the 28 major pairs in a very simple way. This tool is able to rank the currency pairs based on terms of popularity, bullish or bearish trend strength and percentage of buyers and sellers /   MT4 version .  Features Real-Time Trend Strength: Get an a
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4 (29)
Indicators
MT4 version  |   FAQ The Owl Smart Levels Indicator is a complete trading system within the one indicator that includes such popular market analysis tools as Bill Williams' advanced fractals , Valable ZigZag which builds the correct wave structure of the market, and Fibonacci levels which mark the exact levels of entry into the market and places to take profits. Detailed description of the strategy Instructions for working with the indicator Advisor-assistant in trading Owl Helper Private User
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indicators
Terra Infinity is a flat indicator. This improved version of the CalcFlat indicator has three additional lines that significantly increase its effectiveness. Unlike its predecessor with two static levels, Terra Infinity adds three dynamic lines above the main histogram, which are interpreted as follows: base signal line, minimum signal line, maximum signal line. These lines are formed using the additional parameter Avg, which is the average value of the histogram. Averaging produces a line cl
Precision Spike Detector V2
Francisco Mandomo Simbine
Indicators
Introdução Funciona apenas no período de 5 minutos, nos outros períodos não mostra setas O Precision Spike Detector V2 é um indicador avançado para MetaTrader 5 (MT5) projetado para identificar potenciais picos de preços (movimentos bruscos de preços) no mercado de índices sintéticos ( DERIV: BOOM, CRASH; WELTRADE: GainX e PainX ) combinando análises de RSI (Índice de Força Relativa) e ATR (Amplitude Verdadeira Média) . Funciona apenas no período de 5 minutos, nos outros períodos não most
PZ ABCD Retracement MT5
PZ TRADING SLU
Indicators
Identify precise entry and exit points with AB=CD patterns This indicator finds AB=CD retracement patterns. The AB=CD Retracement pattern is a 4-point price structure where the initial price segment is partially retraced and followed by an equidistant move from the completion of the pullback, and is the basic foundation for all harmonic patterns. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Customizable pattern sizes Customizable AC and BD ratios Customizable b
Market Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
Indicators
Overview The Market Perspective Structure Indicator is a comprehensive MetaTrader indicator designed to provide traders with a detailed analysis of market structure across multiple timeframes. It identifies and visualizes key price action elements, including swing highs and lows, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), internal structures, equal highs/lows, premium/discount levels, previous levels from higher timeframes, and trading session zones. With extensive customization opt
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.14 (21)
Indicators
First of all Its worth emphasizing here that this Trading Indicator is   Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading.  User manual: settings, inputs and strategy . The Atomic Analyst  is a PA Price Action Indicator that uses Strength and Momentum of the price to find a better edge in the market. Equipped with Advanced filters which help remove noises and false signals, and Increase Trading Potential. Using Multi
Gekko RSI Plus
Rodrigo Galeote
Indicators
This is Gekko's Cutomized Relative Strength Index (RSI), a customized version of the famous RSI indicator. Use the regular RSI and take advantage two entry signals calculations and different ways of being alerted whenever there is potential entry or exit point. Inputs Period: Period for the RSI calculation; How will the indicator calculate entry (swing) signals: 1- Produces Exit Signals for Swings based on RSI entering and leaving Upper and Lower Levels Zones; 2- Produces Entry/Exit Signals for
Scan pattern
VLADISLAV AKINDINOV
Indicators
The indicator is designed to help in making a decision on the direction of trading (buy or sell). It is a history scanner that searches for matches of the current pattern (combination of several current bars) with historical data in percentage terms by the relative vertical position of candles relative to each other, the size of each candle, the size of the candle body and the candle shadows. In history, the matches found are indicated by vertical lines on the candle of the beginning of the soug
Trend and Flat and Volatility MT5
Pavel Verveyko
Indicators
The indicator determines the state of the market: trend or flat. The state of the market is determined by taking into account volatility. The flat (trading corridor)is displayed in yellow. The green color shows the upward trend. The red color shows the downward trend. The height of the label corresponds to the volatility in the market. The indicator does not redraw . Settings History_Size   - the amount of history for calculation. Period_Candles  - the number of candles to calculate the indicat
Waves Multi Timeframe
Krisztian Fazekas
Indicators
This Indicator help you to identify trends and patterns. It shows the short-term, medium-term and long-term trend at the same time on the screen. It supports every timeframe except monthly. This indicator NOT implement the ZigZag indicator, but it uses its own, fast react algorithm. Supported markets: -         Forex -         Metal -         Energies Spot -         in Energies Futures only o    US Crude Oils -         in Indices Spot only o    US Tech 100 Index o    UK 100 Index o    US Wall
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicators
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
RSI Divergence with FVG Signal
Cao Minh Quang
Indicators
The RSI Divergence + FVG Signal indicator combines Relative Strength Index (RSI) Divergence with Fair Value Gap (FVG) detection to generate high-probability buy and sell signals based on both momentum shifts and institutional imbalance zones. Core Features: RSI Divergence Detection : Identifies both regular and hidden bullish/bearish divergences between price and RSI. Divergences indicate potential trend reversals or continuation. FVG Zone Recognition : Detects Fair Value Gaps (imbalances caused
Wave Trend MT5
Diego Arribas Lopez
Indicators
MT4 Version Wave Trend MT5 Wave Trend is an oscillator, which helps identifing in a extremely accurate manner market reversals. The Oscillator being obove the overbought level and a cross down of the fast into the slow MA usually indicates a good SELL signal. If the oscillators is below the oversold level and the fast MA crosses over the slower MA usually highlights a good BUY signal. The Wave Trend indicator can be also used when divergences appear against the price, indicating the current move
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicators
Auto Optimized RSI   is a smart and easy-to-use arrow indicator designed for precision trading. It automatically finds the most effective RSI Buy and Sell levels for your selected symbol and timeframe using real historical data simulations. The indicator can be used as a standalone system or as part of your existing trading strategy. It is especially useful for intraday trading. Unlike traditional RSI indicators that rely on fixed 70/30 levels,   Auto Optimized RSI   dynamically adjusts its lev
Optimized MACD Divergence Indicator
Dang Cao Tri
Indicators
The Optimized MACD Divergence indicator is a powerful tool designed to identify potential trading opportunities by detecting divergences between price action and the MACD indicator. It combines classic divergence analysis with candlestick pattern recognition and volume filtering to provide more accurate and reliable signals. How it Works The indicator operates on the following principles: MACD Calculation:   It calculates the MACD indicator using user-defined parameters for fast EMA, slow EMA,
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indicators
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.83 (6)
Indicators
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for instruction, any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous small price changes. Minimal Market Risk: Limited exposure redu
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Indicators
First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for professional trading . Online course, user manual and demo. The Smart Price Action Concepts Indicator is a very powerful tool for both new and experienced traders . It packs more than 20 useful indicators into one , combining advanced trading ideas like Inner Circle Trader Analysis and Smart Money Concepts Trading Strategies . This indicator focus
ZigZag Wave Entry Alert MT5
Azad Amanuel Gorgis Gorgis
Indicators
The ZigZag Wave Entry Alert** indicator, created by Azad Gorgis in 2024, is designed for MetaTrader 5 and aims to provide traders with entry signals based on ZigZag patterns. Here's a brief overview of its functionality and key features: Functionality: - Detection of ZigZag Patterns: The indicator identifies significant price movements and outlines potential ZigZag patterns on the chart. It detects new highs and lows based on user-defined parameters such as Depth, Deviation, and Backstep. - A
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indicators
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Buyers of this product also purchase
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (59)
Indicators
Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk", "Balanced Risk", and "Wait-and-See Strategy" A step-by-step video manual to help you quickly install, configure, and s
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicators
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicators
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (8)
Indicators
Trend Ai indicator  mt5 is great tool that will enhance a trader’s market analysis by combining trend identification with actionable entry points and reversal alerts.  This indicator empowers users to navigate the complexities of the forex market with confidence and precision Beyond the primary signals, Trend Ai indicator identifies secondary entry points that arise during pullbacks or retracements, enabling traders to capitalize on price corrections within the established trend. Important Advan
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (15)
Indicators
Introducing Quantum TrendPulse , the ultimate trading tool that combines the power of SuperTrend , RSI , and Stochastic into one comprehensive indicator to maximize your trading potential. Designed for traders who seek precision and efficiency, this indicator helps you identify market trends, momentum shifts, and optimal entry and exit points with confidence. Key Features: SuperTrend Integration: Easily follow the prevailing market trend and ride the wave of profitability. RSI Precision: Detect
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicators
Let me introduce you to an excellent technical indicator – Grabber, which works as a ready-to-use "All-Inclusive" trading strategy. Within a single code, it integrates powerful tools for technical market analysis, trading signals (arrows), alert functions, and push notifications. Every buyer of this indicator also receives the following for free: Grabber Utility for automatic management of open orders Step-by-step video guide: how to install, configure, and trade with the indicator Custom set fi
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicators
PUMPING STATION – Your Personal All-inclusive strategy Introducing PUMPING STATION — a revolutionary Forex indicator that will transform your trading into an exciting and effective activity! This indicator is not just an assistant but a full-fledged trading system with powerful algorithms that will help you start trading more stable! When you purchase this product, you also get FOR FREE: Exclusive Set Files: For automatic setup and maximum performance. Step-by-step video manual: Learn how to tr
PipRush MT5
Hugo Feruglio
Indicators
PipRush is a technical indicator that identifies structured trading opportunities using statistical logic. It automatically draws trade setups with predefined entry, stop loss, and take profit levels. The indicator is designed for traders who want to reduce manual analysis and apply a consistent, data-driven approach. Key Features Automatically plots full trade setup, including entry, stop loss, take profit, and risk-to-reward levels Real-time dashboard displays live performance metrics Alerts f
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (21)
Indicators
How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicators
Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potential of Advanced Supply
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicators
Matrix Arrow Indicator MT5  is a unique 10 in 1 trend following   100% non-repainting  multi-timeframe indicator that can be used on all symbols/instruments:   forex,   commodities,   cryptocurrencies,   indices,   stocks .  Matrix Arrow Indicator MT5  will determine the current trend at its early stages, gathering information and data from up to 10 standard indicators, which are: Average Directional Movement Index (ADX) Commodity Channel Index (CCI) Classic Heiken Ashi candles Moving Average
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicators
The ACB Breakout Arrows indicator provides a crucial entry signal in the market by detecting a special breakout pattern. The indicator constantly scans the chart for a settling momentum in one direction and provide the accurate entry signal right before the major move. Get multi-symbol and multi-timeframe scanner from here - Scanner for ACB Breakout Arrows MT 5 Key features Stoploss   and Take Profit levels are provided by the indicator. Comes with a MTF Scanner dashboard which tracks the brea
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicators
Entry points at the bar close,  without redrawing .  Trend scanner  across all assets,  MTF - mode  and much more in one tool. We recommend using it together with   RFI LEVELS. ИНСТРУКЦИЯ RUS   /   INSTRUCTIONS  ENG         /         VERSION MT4   Main functions: Accurate entry signals WITHOUT REPAINTING! Once a signal appears, it remains valid! This is a significant distinction from repainting indicators that might provide a signal and then alter it, potentially leading to deposit losses. Now,
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.55 (20)
Indicators
Reversal zones - levels / Active zones of a major player INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 EVERY BUYER OF THIS INDICATOR       GET ADDITIONALLY   FOR FREE   : 3 months       access to trading signals from the service       RFI SIGNALS       — ready-made entry points according to the TPSproSYSTEM algorithm. 3 months       access to training materials with regular updates - immersion in strategy and professional growth. 24/5 support on weekdays and access to a closed tra
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicators
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
PZ Trend Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.8 (5)
Indicators
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (6)
Indicators
The Berma Bands (BBs) indicator is a valuable tool for traders seeking to identify and capitalize on market trends. By analyzing the relationship between the price and the BBs, traders can discern whether a market is in a trending or ranging phase. Visit the [ Berma Home Blog ] to know more. Berma Bands are composed of three distinct lines: the Upper Berma Band, the Middle Berma Band, and the Lower Berma Band. These lines are plotted around the price, creating a visual representation of the pric
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Indicators
Introducing   Quantum Breakout PRO , the groundbreaking MQL5 Indicator that's transforming the way you trade Breakout Zones! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years,   Quantum Breakout PRO   is designed to propel your trading journey to new heights with its innovative and dynamic breakout zone strategy. Quantum Breakout Indicator will give you signal arrows on breakout zones with 5 profit target zones and stop loss suggestion based on the breakout b
PZ Divergence Trading MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicators
Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Displays
Golden Spike Premium
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Indicators
Golden Spikes Indicator Technical indicator for synthetic indices trading on M1 timeframe. Compatible with Boom/Crash indices on Deriv platform and Gain/Pain indices on Weltrade platform. send me A private  message to receive trade ASISTANT EA.. booklet guide:  https://drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing Also check my premium spikes bot: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 Features Uses Parabolic SAR, RSI, and Bollinger Bands analysis Three risk
Trend Hunter MT5
Andrey Tatarinov
5 (3)
Indicators
Trend Hunter is a trend indicator for working in the Forex, cryptocurrency, and CFD markets. A special feature of the indicator is that it confidently follows the trend, without changing the signal when the price slightly pierces the trend line. The indicator is not repaint; a signal to enter the market appears after the bar closes. When moving along a trend, the indicator shows additional entry points in the direction of the trend. Based on these signals, you can trade with a small StopLoss. Tr
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.22 (9)
Indicators
This dashboard shows the latest available   harmonic patterns   for the selected symbols, so you will save time and be more efficient /   MT4 version . Free Indicator:   Basic Harmonic Pattern Comparison of "Basic Harmonic Pattern" vs. "Basic Harmonic Patterns Dashboard" Indicators Feature Basic Harmonic Pattern Basic Harmonic Patterns Dashboard Functionality Detects and displays harmonic patterns on a single chart Searches multiple symbols and timeframes for harmonic patterns, displays res
Trend Sensor MT5
Yuriy Lyachshenko
Indicators
The indicator shows the most appropriate entry and exit points. It also displays statistical data on all signals for better analysis of trading. With the help of this indicator you will be able to better understand the market. As soon as the power of the trend begins to weaken (this will be shown on the panel), the trend line will gravitate to the horizontal position - this is the signal to exit the trade. Or you can exit when the average/median profit level is reached. The indicator was the r
MonetTrend
Aliya Bolek
Indicators
MonetTrend — Премиум-индикатор для торговли по тренду (M30, H1, H4) MonetTrend — это мощный и визуально понятный трендовый индикатор, созданный для торговли на таймфреймах M30, H1 и H4. Он идеально подходит для работы с волатильными инструментами, такими как: • Золото (XAUUSD) • Криптовалюты (BTCUSD) • Валютные пары (EURUSD, USDJPY и др.) Ключевые особенности MonetTrend: • Автоматическое отображение Take Profit 1 (TP1) и Stop Loss (SL): После появления сигнала индикатор сразу показывает: • TP
Breakout Retest Scan MT5
Elif Kaya
4 (1)
Indicators
Contact me for instruction, any questions! - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. - Lifetime update free Related product: Bitcoin Expert Introduction The Breakout and Retest strategy is traded support and resistance levels. it involves price breaking through a previous level.  The break and retest strategy is designed to help traders do two main things, the first is to avoid false breakouts. Man
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicators
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Gold Venamax MT5
Sergei Linskii
2.67 (3)
Indicators
Gold Venamax - this is a best stock technical indicator. The indicator algorithm analyzes the price movement of an asset and reflects volatility and potential entry zones. Live Signal of manual trading >>>   [ Click Here ] Indicator features: This is a super indicator with Magic and two Blocks of trend arrows for comfortable and profitable trading. Red Button for switching blocks is displayed on the chart. Magic is set in the indicator settings, so that you can install the indicator on two chart
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (10)
Indicators
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Automatically analyzes the chart using the "Profitunity" system of Bill Williams. The found signals are placed in a table in the corner of the screen. 2. Equipped with a trend filter based on the Alligator indicator. Most of the system signals are recommended to be used only according t
Angular Trend Lines MT5
Vitalyi Belyh
Indicators
Trend indicators are one of the areas of technical analysis for use in trading on financial markets. The Angular Trend Lines indicator comprehensively determines the trend direction and generates entry signals. In addition to smoothing the average direction of candles, it also uses the slope of the trend lines. The principle of constructing Gann angles was taken as the basis for the slope angle. The technical analysis indicator combines candlestick smoothing and chart geometry. There are two ty
KT Momentum Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Indicators
KT Momentum Arrows Indicator is based on a momentary breakout which is calculated using the bands deviation and emerging volatility in a certain direction. A buy signal is generated when the price closes above the upper band and a sell signal is generated when the price closes below the lower band. A magnitude coefficient is used as the input which affects the band deviation and volatility at the same time. The coefficient value should be carefully selected and analyzed based on the instrument a
More from author
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Filter:
No reviews
Reply to review