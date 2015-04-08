Rsi Support and Resistance Levels Indicator
- Indicators
- Dmytro Merenko
- Version: 1.2
- Activations: 5
Индикатор RSI Уровни Поддержки/Сопротивления – это мощный инструмент технического анализа, который помогает трейдерам находить точки входа и выхода на основе сигналов RSI и ключевых уровней цены. Индикатор подтверждает зоны перепроданности и перекупленности с учетом исторических максимумов и минимумов.
Основные особенности
✅ Сигналы на основе RSI: Покупка при перепроданности, продажа при перекупленности.
✅ Динамические уровни: Автоматический расчет ключевых зон поддержки и сопротивления.
✅ Визуальные оповещения: Показывает стрелки Buy/Sell на графике.
✅ Гибкие настройки: Регулировка периодов RSI, таймфрейма и количества уровней.
✅ Без перерисовки: Сигналы остаются на графике и не исчезают после появления.
Как это работает?
📌 Сигнал на покупку: RSI ниже уровня перепроданности (например, 30), цена находится у поддержки.
📌 Сигнал на продажу: RSI выше уровня перекупленности (например, 70), цена находится у сопротивления.
📌 Индикатор автоматически обновляет уровни, анализируя историю цены.
Для кого подойдет?
🔹 Трейдеров на Forex (EUR/USD, GBP/USD, XAU/USD и др.)
🔹 Скальперов и свинг-трейдеров
🔹 Алготрейдеров и любителей ручной торговли
Настройки индикатора
- Период RSI: Определяет частоту расчетов индикатора.
- Уровни RSI: Задает пороги перекупленности и перепроданности.
- Выбор таймфрейма: Анализирует RSI на нужном временном интервале.
- Чувствительность уровней: Настраивает количество зон поддержки/сопротивления.
Почему стоит выбрать этот индикатор?
✔️ Снижает количество ложных сигналов, подтверждая их уровнями цены.
✔️ Работает на всех рынках и таймфреймах.
✔️ Помогает трейдерам находить точные точки входа и выхода.
💡 Начните торговать эффективнее уже сегодня! Получите RSI Уровни Поддержки/Сопротивления и улучшите свои торговые результаты! 🚀