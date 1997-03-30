Dengeki Scal

Seven core Izumiru Teramoto Experts

数年間の集大成となるEAを作成しました。 本EAは長期実績のある4本のドル円EAを1本にまとめ、このEAだけでポートフォリオが完成するEAとなっております。 ①TOKYO PREMIUM（アノマリー） ②Essential_USDJPY (5分足トレンドフォロー) ③HYPER_SEVEN_FLASH(1時間足デイトレード) ④DENGEKI_SCAL(1分足トレード) これらの4つの異なるロジックを同時に稼働させることで非常に安定した成績を残すことが可能となっております。詳細はバックテストでご確認ください。 以下、ご購入者様向けに説明書を記載します。 推奨通貨 USDJPY セットする時間足:1分足 1. 複利ロット計算の仕様 1.1 有効化／基準 UseCompoundLots = true で複利計算ON。 RiskPercent % だけ口座残高（または有効証拠金）を1ポジションでリスクに晒す。 UseEquityForRisk が true の場合は有効証拠金、false の場合は残高を参照。 1.2 算出式 参照資金 = AccountEquity() あるいは Accou