Dengeki Scal
- Experts
- Izumiru Teramoto
- Version: 1.0
- Activations: 10
ドル円相場における押し目のタイミングを自動で検出し、効率的なトレードを実現する自動売買ツールです。初心者から上級者まで幅広いトレーダーに対応可能な設定が特徴です。
主な機能
- 押し目買い戦略: 市場動向を分析し、押し目のタイミングでエントリーします。
- カスタマイズ可能な設定: リスク管理やロット数を自由に調整可能。
- 24時間稼働: VPSを利用することで常時稼働可能です。
- バックテスト済み: 過去のデータを基にパフォーマンスを確認済み。
ご注意
- 利益の保証について
本EAの利用により利益を得られることを保証するものではありません。外国為替証拠金取引（FX）はリスクを伴う金融商品であり、元本割れや損失が発生する可能性があります。
- リスク管理の重要性
本EAを使用する際には、リスク管理を徹底してください。ロット数の設定や資金管理を適切に行うことで、予期せぬ損失を最小限に抑えることが可能です。
- 免責事項
本EAの利用に関連して生じた損害について、当方は一切の責任を負いません。ご購入およびご利用は自己責任でお願いいたします。