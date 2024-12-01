Quantum Weave — это автоматизированный торговый советник, который помогает трейдерам в принятии решений на финансовых рынках. Основная идея стратегии заключается в использовании пересечения двух скользящих средних (SMA) для идентификации потенциальных точек входа в рынок.





Советник анализирует рыночные данные в реальном времени, чтобы:

- Определить моменты, когда цена демонстрирует устойчивую тенденцию.

- Автоматически открывать сделки на покупку или продажу в зависимости от условий рынка.





- Индикаторы:

- Быстрая скользящая средняя (период настраивается).

- Медленная скользящая средняя (период настраивается).





- Настройки управления рисками:

- Параметры объема сделки.

- Уровни Stop Loss и Take Profit для каждой сделки.

- Управление проскальзыванием для точности исполнения ордеров.





- Логика работы:

- Покупка совершается, если быстрая скользящая средняя пересекает медленную вверх.

- Продажа совершается, если быстрая скользящая средняя пересекает медленную вниз.





Особенности





1. Простота настройки: Все ключевые параметры гибко настраиваются пользователем.

2. Универсальность: Подходит для использования на различных инструментах и временных интервалах.

3. Автоматизация: Снижает необходимость постоянного мониторинга рынка.