Quantum Weave
- Experts
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- Version: 3.98
- Activations: 20
Quantum Weave — это автоматизированный торговый советник, который помогает трейдерам в принятии решений на финансовых рынках. Основная идея стратегии заключается в использовании пересечения двух скользящих средних (SMA) для идентификации потенциальных точек входа в рынок.
Советник анализирует рыночные данные в реальном времени, чтобы:
- Определить моменты, когда цена демонстрирует устойчивую тенденцию.
- Автоматически открывать сделки на покупку или продажу в зависимости от условий рынка.
- Индикаторы:
- Быстрая скользящая средняя (период настраивается).
- Медленная скользящая средняя (период настраивается).
- Настройки управления рисками:
- Параметры объема сделки.
- Уровни Stop Loss и Take Profit для каждой сделки.
- Управление проскальзыванием для точности исполнения ордеров.
- Логика работы:
- Покупка совершается, если быстрая скользящая средняя пересекает медленную вверх.
- Продажа совершается, если быстрая скользящая средняя пересекает медленную вниз.
Особенности
1. Простота настройки: Все ключевые параметры гибко настраиваются пользователем.
2. Универсальность: Подходит для использования на различных инструментах и временных интервалах.
3. Автоматизация: Снижает необходимость постоянного мониторинга рынка.