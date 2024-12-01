Quantum Weave

Quantum Weave — это автоматизированный торговый советник, который помогает трейдерам в принятии решений на финансовых рынках. Основная идея стратегии заключается в использовании пересечения двух скользящих средних (SMA) для идентификации потенциальных точек входа в рынок.

Советник анализирует рыночные данные в реальном времени, чтобы:
- Определить моменты, когда цена демонстрирует устойчивую тенденцию.
- Автоматически открывать сделки на покупку или продажу в зависимости от условий рынка.

- Индикаторы:
  - Быстрая скользящая средняя (период настраивается).
  - Медленная скользящая средняя (период настраивается).

- Настройки управления рисками:
  - Параметры объема сделки.
  - Уровни Stop Loss и Take Profit для каждой сделки.
  - Управление проскальзыванием для точности исполнения ордеров.

- Логика работы:
  - Покупка совершается, если быстрая скользящая средняя пересекает медленную вверх.
  - Продажа совершается, если быстрая скользящая средняя пересекает медленную вниз.

Особенности

1. Простота настройки: Все ключевые параметры гибко настраиваются пользователем.
2. Универсальность: Подходит для использования на различных инструментах и временных интервалах.
3. Автоматизация: Снижает необходимость постоянного мониторинга рынка.
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