TradingTool MT5

注意！！该程序的所有订单创建操作仅在用户点击“下单”按钮后产生，不会自动创建订单。

下载后请先使用模拟账户熟悉操作习惯，验证订单创建是否符合要求再正式使用。

盈亏比自动下单依赖EA自动交易功能，使用前请先核实你的交易商是否允许使用EA交易。

任何修改建议或bug提交可联系我。





该工具提供：

1. 常用图形绘制功能：包括盈亏比工具，趋势线工具、斐波那契回撤工具、矩形工具、通道工具。绘制时可通过快捷键控制鼠标吸附K线或控制价格相同从而绘制水平线。

2. 快速的图表切换功能：使用快捷键在你的商品列表上快速滚动，让你可以专注于全屏模式。

3. 盈亏比计算及仓位控制功能：根据实时的点差及用户输入的手续费可以计算出计划的实际盈亏比，用户输入风险金额或风险比例后可立即根据该计划建仓。建仓成功后可以缩小止损，扩大止盈，止盈止损同样自动计算点差，无需担心误触止损。如果你是价格行为交易者，或者其他专注于盈亏比的交易者，这个功能将会大大提升你的效率，并且帮助你建立健康的交易习惯。

4.K线收盘倒计时提醒功能：提供K线收盘倒计时功能，并且可以自定义设置倒计时提前几秒发出提醒，帮助日内小周期交易者建立等待K线收盘的习惯，只需要在K线收盘时才盯盘，无需终日坐在电脑前。



