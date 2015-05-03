Boost binary option profesional

⚡ Binarias & Forex (+90% Ratio-Win Next Candle)
  • Espere que el precio llegue a una buena zona (fuerte) sea soporte, resistencia, zona de oferta o demanda, fibonacci level key, cifra redonda.
  • Haciendo lo anterior definitivamente habrá una reversión en el precio y obtendrá su ITM en primera vela dando una efectividad del 100% siguiendo la tendencia.
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  • Sesiones comerciales: cualquiera (24 horas).
  • Pares de divisas: cualquiera.
  • Plazo de trabajo: M1 / ​​M5 2 / M15 / M30 / H1 / H4.
  • Tiempo de caducidad: 1-2-3-5-15 minutos (Binarias).
  • Tiempo de caducidad: 5-15-1H-4H  (Forex).

👍Ventajas

  • Fácil de configurar e instalar.
  • Apto para principiantes y profesionales.
  • Puede funcionar con cualquier instrumento financiero (Forex, Crypto, CFD, Futures, Metals).
  • Se puede testear en el probador de estrategias.
  • Puede operar en cualquier período de tiempo.
  • Tiene múltiples modos de negociación: con la tendencia y contra la tendencia.
  • Identifica soportes y resistencias e ingresa después de la señal
  • Posee alerta en ventana para entrar en la siguiente vela.
  • Puedes notificar directamente a tu teléfono celular.

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    Valor incluye todos los indicadores que se ven en las fotos más el template para forex y binarias


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    The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to Understand the Status: Green/Red square: histogram above/below 0 line Green square + Red bord
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    MetaTrader 5 version available here : https://www.mql5.com/en/market/product/24882 FFx Basket Scanner is a global tool scanning all pairs and all timeframes over up to five indicators among the 16 available. You will clearly see which currencies to avoid trading and which ones to focus on. Once a currency goes into an extreme zone (e.g. 20/80%), you can trade the whole basket with great confidence. Another way to use it is to look at two currencies (weak vs strong) to find the best single pairs
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    MetaTrader 5 version available here: https://www.mql5.com/en/market/product/25794 FFx Pivot SR Suite PRO is a complete suite for support and resistance levels. Support and Resistance are the most used levels in all kinds of trading. Can be used to find reversal trend, to set targets and stop, etc. The indicator is fully flexible directly from the chart 4 periods to choose for the calculation: 4Hours, Daily, Weekly and Monthly 4 formulas to choose for the calculation: Classic, Camarilla, Fibonac
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    No redrawing, No delay, No repainting arrows, indicator for binary options and forex IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, CONSULTATIONS OR ACTIVATIONS OF THE INDICATORS PLEASE CONTACT ME IMMEDIATELY AT MY PERSONAL TELEGRAM When you buy this indicator you get two free indicators with binary and forex template for metatrader 4 One is a   bot   check there, it sends you signals automatically, you only execute after the signal, in favor or in reversal for FREE . The other   indicator  
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