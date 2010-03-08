Boost binary option profesional
- Indicateurs
- Sebastian Alejandro Merino Sepulveda
- Version: 1.0
- Activations: 5
⚡ Binarias & Forex (+90% Ratio-Win Next Candle)
- Espere que el precio llegue a una buena zona (fuerte) sea soporte, resistencia, zona de oferta o demanda, fibonacci level key, cifra redonda.
- Haciendo lo anterior definitivamente habrá una reversión en el precio y obtendrá su ITM en primera vela dando una efectividad del 100% siguiendo la tendencia.
- Es muy importante estar atento a las noticias fundamentales en el mercado y estas no afecten tu trading.
- Sesiones comerciales: cualquiera (24 horas).
- Pares de divisas: cualquiera.
- Plazo de trabajo: M1 / M5 2 / M15 / M30 / H1 / H4.
- Tiempo de caducidad: 1-2-3-5-15 minutos (Binarias).
- Tiempo de caducidad: 5-15-1H-4H (Forex).
👍Ventajas
- Fácil de configurar e instalar.
- Apto para principiantes y profesionales.
- Puede funcionar con cualquier instrumento financiero (Forex, Crypto, CFD, Futures, Metals).
- Se puede testear en el probador de estrategias.
- Puede operar en cualquier período de tiempo.
- Tiene múltiples modos de negociación: con la tendencia y contra la tendencia.
- Identifica soportes y resistencias e ingresa después de la señal
- Posee alerta en ventana para entrar en la siguiente vela.
- Puedes notificar directamente a tu teléfono celular.