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MarketBreakdown | USDJPY, USDCAD, EURCAD, GBPJPY

16 June 2026, 11:05
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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MarketBreakdown | USDJPY, USDCAD, EURCAD, GBPJPY

Here are the updates & outlook for multiple instruments in my watch list.

1️⃣ #USDJPY daily time frame 🇺🇸🇯🇵

The pair is approaching a major horizontal daily resistance cluster.
Its breakout and a daily candle close above that will provide a strong bullish signal.

2️⃣ #USDCAD daily time frame 🇺🇸🇨🇦

The pair is steadily growing within a rising wedge pattern.
I will expect a trend-following bullish price action within its boundaries.

3️⃣ #EURCAD daily time frame 🇪🇺🇨🇦

The market is currently testing a significant horizontal resistance area.
I will be waiting for its breakout and a daily candle close above to buy,
expecting another wave up.

4️⃣ #GBPJPY daily time frame 🇬🇧🇯🇵

I see a consolidation and a contraction of the price action within a symmetrical
triangle pattern.

A bullish breakout of its resistance line and a daily candle close above that
will provide a strong buy signal.

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My Experts:

✔️ Blaze Synchro MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/172553
✔️ Blaze Synchro MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/172460

✔️ FX Avalanche MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/173073
✔️ FX Avalanche MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/173068

✔️ Bullion Horizon MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/173050
✔️ Bullion Horizon MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/173048

✔️ Aquila Gold MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/173200
✔️ Aquila Gold MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/173186


My Professional MT4/MT5 Indicators:

✔️ Wolfe Wave Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/167800

✔️ Wolfe Wave Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/167805

✔️ Candlestick Reversal Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/167689

✔️ Candlestick Reversal Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/167678

✔️ Quadra Zone Entries MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/172588

✔️ Quadra Zone Entries MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/172581

✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179

✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178

✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171

✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166955

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166949


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