MarketBreakdown | USDJPY, USDCAD, EURCAD, GBPJPY
Here are the updates & outlook for multiple instruments in my watch list.
1️⃣ #USDJPY daily time frame 🇺🇸🇯🇵
The pair is approaching a major horizontal daily resistance cluster.
Its breakout and a daily candle close above that will provide a strong bullish signal.
2️⃣ #USDCAD daily time frame 🇺🇸🇨🇦
The pair is steadily growing within a rising wedge pattern.
I will expect a trend-following bullish price action within its boundaries.
3️⃣ #EURCAD daily time frame 🇪🇺🇨🇦
The market is currently testing a significant horizontal resistance area.
I will be waiting for its breakout and a daily candle close above to buy,
expecting another wave up.
4️⃣ #GBPJPY daily time frame 🇬🇧🇯🇵
I see a consolidation and a contraction of the price action within a symmetrical
triangle pattern.
A bullish breakout of its resistance line and a daily candle close above that
will provide a strong buy signal.
My Experts:
✔️ Blaze Synchro MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/172553
✔️ Blaze Synchro MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/172460
✔️ FX Avalanche MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/173073
✔️ FX Avalanche MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/173068
✔️ Bullion Horizon MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/173050
✔️ Bullion Horizon MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/173048
✔️ Aquila Gold MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/173200
✔️ Aquila Gold MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/173186
My Professional MT4/MT5 Indicators:
✔️ Wolfe Wave Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/167800
✔️ Wolfe Wave Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/167805
✔️ Candlestick Reversal Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/167689
✔️ Candlestick Reversal Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/167678
✔️ Quadra Zone Entries MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/172588
✔️ Quadra Zone Entries MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/172581
✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179
✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178
✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171
✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047
✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166955
✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166949