Farida Khondari

GOLD88

Farida Khondari
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Für 33 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 316%
Headway-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
248
Gewinntrades:
189 (76.20%)
Verlusttrades:
59 (23.79%)
Bester Trade:
142.23 USD
Schlechtester Trade:
-239.87 USD
Bruttoprofit:
4 999.04 USD (360 772 pips)
Bruttoverlust:
-2 836.67 USD (251 305 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (724.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
735.82 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
62.77%
Max deposit load:
25.66%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
3.75
Long-Positionen:
129 (52.02%)
Short-Positionen:
119 (47.98%)
Profit-Faktor:
1.76
Mathematische Gewinnerwartung:
8.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
26.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-48.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-326.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-539.09 USD (4)
Wachstum pro Monat :
72.11%
Jahresprognose:
874.94%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
302.53 USD
Maximaler:
577.17 USD (20.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.53% (419.55 USD)
Kapital:
57.68% (624.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 247
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2.2K
AUDUSD -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 110K
AUDUSD -79
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +142.23 USD
Schlechtester Trade: -240 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +724.94 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -326.89 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
CPTMarkets-Live02
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live5
2.31 × 52
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.83 × 86
Trade Gold Only…
Targets 10% /month….

Please Wait, see and Follow….
Keine Bewertungen
2026.01.13 14:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 04:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 00:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.04 23:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 13:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 11:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 18:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.30 18:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 05:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 19:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 17:26
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 09:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 07:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 00:59
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.