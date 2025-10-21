- Wachstum
Trades insgesamt:
248
Gewinntrades:
189 (76.20%)
Verlusttrades:
59 (23.79%)
Bester Trade:
142.23 USD
Schlechtester Trade:
-239.87 USD
Bruttoprofit:
4 999.04 USD (360 772 pips)
Bruttoverlust:
-2 836.67 USD (251 305 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (724.94 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
735.82 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
62.77%
Max deposit load:
25.66%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
3.75
Long-Positionen:
129 (52.02%)
Short-Positionen:
119 (47.98%)
Profit-Faktor:
1.76
Mathematische Gewinnerwartung:
8.72 USD
Durchschnittlicher Profit:
26.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-48.08 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-326.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-539.09 USD (4)
Wachstum pro Monat :
72.11%
Jahresprognose:
874.94%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
302.53 USD
Maximaler:
577.17 USD (20.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.53% (419.55 USD)
Kapital:
57.68% (624.20 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|247
|AUDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2.2K
|AUDUSD
|-1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|110K
|AUDUSD
|-79
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
Trade Gold Only…
Targets 10% /month….
Please Wait, see and Follow….
Keine Bewertungen
