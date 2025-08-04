Währungen / TFPM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TFPM: Triple Flag Precious Metals Corp
27.85 USD 0.11 (0.40%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TFPM hat sich für heute um 0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.39 bis zu einem Hoch von 27.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die Triple Flag Precious Metals Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TFPM News
- Triple Flag Precious Metals: Aktie markiert neues Allzeithoch bei 29,26 US-Dollar
- Triple Flag Precious Metals stock hits all-time high at 29.26 USD
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - August 2025 Report
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.47%
- Triple Flag Precious Metals stock hits all-time high of 28.25 USD
- Stock Market Today: Dow Loses 249 Points; Nvidia Extends A Streak As Palantir Does This (Live Coverage)
- Stock Market Today: Dow Plummets 500 Points; This Biotech Soars 33%, A Gold Name Breaks Out (Live Coverage)
- Triple Flag Precious Metals stock hits all-time high of 27.25 USD
- This Gold Stock Is A Billionaire Investor's Largest Holding And There's Still Room To Get In
- Billionaire Investor Paul Singer Has Over Half Of Elliott Investment's Portfolio Invested In These Four Stocks - Triple Flag Precious (NYSE:TFPM)
- Monthly Report: Precious Metals Royalty And Streaming Companies - July 2025
- Royalty And Streaming Giants Report Blockbuster Results
- Royal Gold: Gold Royalty Giant Going Through Massive Acquisitions; Lagging Peers (RGLD)
- Triple Flag: A Solid Buy-The-Dip Candidate (NYSE:TFPM)
- It's Raining Gains! This Gold Stock Soars 77%, Hits Buy Zone As Earnings Accelerate
- Dow Jones Futures Rise Amid Big Earnings, Tesla Exits Dojo; AppLovin, Robinhood Are In Buy Areas
- Dow Jones Futures Rise, Sezzle Fizzles Out; AppLovin, Robinhood Flash Buy Signals
- Triple Flag Q2 2025 slides: Record financial results and strategic acquisitions drive growth
- Triple Flag (TFPM) Q2 2025 Earnings Transcript
- Triple Flag Precious Metals stock hits all-time high of 25.63 USD
- Triple Flag Precious Metals earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Triple Flag Precious Metals increases quarterly dividend by 5%
- Wheaton Precious Metals to Report Q2 Earnings: What's in Store?
- Investors Are Mining Best Stock Lists For Hot Gold Stocks: Check Out New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
Tagesspanne
27.39 27.93
Jahresspanne
14.51 29.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.74
- Eröffnung
- 27.71
- Bid
- 27.85
- Ask
- 28.15
- Tief
- 27.39
- Hoch
- 27.93
- Volumen
- 793
- Tagesänderung
- 0.40%
- Monatsänderung
- -0.75%
- 6-Monatsänderung
- 45.20%
- Jahresänderung
- 69.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K