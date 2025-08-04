KurseKategorien
Währungen / TFPM
Zurück zum Aktien

TFPM: Triple Flag Precious Metals Corp

27.85 USD 0.11 (0.40%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TFPM hat sich für heute um 0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.39 bis zu einem Hoch von 27.93 gehandelt.

Verfolgen Sie die Triple Flag Precious Metals Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TFPM News

Tagesspanne
27.39 27.93
Jahresspanne
14.51 29.30
Vorheriger Schlusskurs
27.74
Eröffnung
27.71
Bid
27.85
Ask
28.15
Tief
27.39
Hoch
27.93
Volumen
793
Tagesänderung
0.40%
Monatsänderung
-0.75%
6-Monatsänderung
45.20%
Jahresänderung
69.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K