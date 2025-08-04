通貨 / TFPM
TFPM: Triple Flag Precious Metals Corp
27.85 USD 0.11 (0.40%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TFPMの今日の為替レートは、0.40%変化しました。日中、通貨は1あたり27.39の安値と27.93の高値で取引されました。
Triple Flag Precious Metals Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
27.39 27.93
1年のレンジ
14.51 29.30
- 以前の終値
- 27.74
- 始値
- 27.71
- 買値
- 27.85
- 買値
- 28.15
- 安値
- 27.39
- 高値
- 27.93
- 出来高
- 793
- 1日の変化
- 0.40%
- 1ヶ月の変化
- -0.75%
- 6ヶ月の変化
- 45.20%
- 1年の変化
- 69.71%
