TFPM: Triple Flag Precious Metals Corp
27.74 USD 0.39 (1.39%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TFPM de hoy ha cambiado un -1.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.50, mientras que el máximo ha alcanzado 28.35.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Triple Flag Precious Metals Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TFPM News
- Las acciones de Triple Flag Precious Metals alcanzan máximos históricos a 29,26 dólares
- Acciones de Triple Flag Precious Metals alcanzan un máximo histórico de 29.26 USD
- Triple Flag Precious Metals stock hits all-time high at 29.26 USD
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - August 2025 Report
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.47%
- Triple Flag Precious Metals stock hits all-time high of 28.25 USD
- Stock Market Today: Dow Loses 249 Points; Nvidia Extends A Streak As Palantir Does This (Live Coverage)
- Stock Market Today: Dow Plummets 500 Points; This Biotech Soars 33%, A Gold Name Breaks Out (Live Coverage)
- Triple Flag Precious Metals stock hits all-time high of 27.25 USD
- This Gold Stock Is A Billionaire Investor's Largest Holding And There's Still Room To Get In
- Billionaire Investor Paul Singer Has Over Half Of Elliott Investment's Portfolio Invested In These Four Stocks - Triple Flag Precious (NYSE:TFPM)
- Monthly Report: Precious Metals Royalty And Streaming Companies - July 2025
- Royalty And Streaming Giants Report Blockbuster Results
- Royal Gold: Gold Royalty Giant Going Through Massive Acquisitions; Lagging Peers (RGLD)
- Triple Flag: A Solid Buy-The-Dip Candidate (NYSE:TFPM)
- It's Raining Gains! This Gold Stock Soars 77%, Hits Buy Zone As Earnings Accelerate
- Dow Jones Futures Rise Amid Big Earnings, Tesla Exits Dojo; AppLovin, Robinhood Are In Buy Areas
- Dow Jones Futures Rise, Sezzle Fizzles Out; AppLovin, Robinhood Flash Buy Signals
- Triple Flag Q2 2025 slides: Record financial results and strategic acquisitions drive growth
- Triple Flag (TFPM) Q2 2025 Earnings Transcript
- Triple Flag Precious Metals stock hits all-time high of 25.63 USD
- Triple Flag Precious Metals earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Triple Flag Precious Metals increases quarterly dividend by 5%
- Wheaton Precious Metals to Report Q2 Earnings: What's in Store?
Rango diario
27.50 28.35
Rango anual
14.51 29.30
- Cierres anteriores
- 28.13
- Open
- 27.77
- Bid
- 27.74
- Ask
- 28.04
- Low
- 27.50
- High
- 28.35
- Volumen
- 987
- Cambio diario
- -1.39%
- Cambio mensual
- -1.14%
- Cambio a 6 meses
- 44.63%
- Cambio anual
- 69.04%
