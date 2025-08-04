Devises / TFPM
TFPM: Triple Flag Precious Metals Corp
28.32 USD 0.47 (1.69%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TFPM a changé de 1.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.74 et à un maximum de 28.32.
Suivez la dynamique Triple Flag Precious Metals Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TFPM Nouvelles
- Le titre de Triple Flag Precious Metals atteint un record historique à 29,26 USD
- Triple Flag Precious Metals stock hits all-time high at 29.26 USD
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - August 2025 Report
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.47%
- Triple Flag Precious Metals stock hits all-time high of 28.25 USD
- Stock Market Today: Dow Loses 249 Points; Nvidia Extends A Streak As Palantir Does This (Live Coverage)
- Stock Market Today: Dow Plummets 500 Points; This Biotech Soars 33%, A Gold Name Breaks Out (Live Coverage)
- Triple Flag Precious Metals stock hits all-time high of 27.25 USD
- This Gold Stock Is A Billionaire Investor's Largest Holding And There's Still Room To Get In
- Billionaire Investor Paul Singer Has Over Half Of Elliott Investment's Portfolio Invested In These Four Stocks - Triple Flag Precious (NYSE:TFPM)
- Monthly Report: Precious Metals Royalty And Streaming Companies - July 2025
- Royalty And Streaming Giants Report Blockbuster Results
- Royal Gold: Gold Royalty Giant Going Through Massive Acquisitions; Lagging Peers (RGLD)
- Triple Flag: A Solid Buy-The-Dip Candidate (NYSE:TFPM)
- It's Raining Gains! This Gold Stock Soars 77%, Hits Buy Zone As Earnings Accelerate
- Dow Jones Futures Rise Amid Big Earnings, Tesla Exits Dojo; AppLovin, Robinhood Are In Buy Areas
- Dow Jones Futures Rise, Sezzle Fizzles Out; AppLovin, Robinhood Flash Buy Signals
- Triple Flag Q2 2025 slides: Record financial results and strategic acquisitions drive growth
- Triple Flag (TFPM) Q2 2025 Earnings Transcript
- Triple Flag Precious Metals stock hits all-time high of 25.63 USD
- Triple Flag Precious Metals earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Triple Flag Precious Metals increases quarterly dividend by 5%
- Wheaton Precious Metals to Report Q2 Earnings: What's in Store?
- Investors Are Mining Best Stock Lists For Hot Gold Stocks: Check Out New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
Range quotidien
27.74 28.32
Range Annuel
14.51 29.30
- Clôture Précédente
- 27.85
- Ouverture
- 27.83
- Bid
- 28.32
- Ask
- 28.62
- Plus Bas
- 27.74
- Plus Haut
- 28.32
- Volume
- 1.144 K
- Changement quotidien
- 1.69%
- Changement Mensuel
- 0.93%
- Changement à 6 Mois
- 47.65%
- Changement Annuel
- 72.58%
20 septembre, samedi