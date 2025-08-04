CotationsSections
TFPM: Triple Flag Precious Metals Corp

28.32 USD 0.47 (1.69%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TFPM a changé de 1.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.74 et à un maximum de 28.32.

Suivez la dynamique Triple Flag Precious Metals Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
27.74 28.32
Range Annuel
14.51 29.30
Clôture Précédente
27.85
Ouverture
27.83
Bid
28.32
Ask
28.62
Plus Bas
27.74
Plus Haut
28.32
Volume
1.144 K
Changement quotidien
1.69%
Changement Mensuel
0.93%
Changement à 6 Mois
47.65%
Changement Annuel
72.58%
