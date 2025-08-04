Dövizler / TFPM
TFPM: Triple Flag Precious Metals Corp
28.32 USD 0.47 (1.69%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TFPM fiyatı bugün 1.69% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 27.74 ve Yüksek fiyatı olarak 28.32 aralığında işlem gördü.
Triple Flag Precious Metals Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
TFPM haberleri
Günlük aralık
27.74 28.32
Yıllık aralık
14.51 29.30
- Önceki kapanış
- 27.85
- Açılış
- 27.83
- Satış
- 28.32
- Alış
- 28.62
- Düşük
- 27.74
- Yüksek
- 28.32
- Hacim
- 1.144 K
- Günlük değişim
- 1.69%
- Aylık değişim
- 0.93%
- 6 aylık değişim
- 47.65%
- Yıllık değişim
- 72.58%
