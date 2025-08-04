FiyatlarBölümler
TFPM: Triple Flag Precious Metals Corp

28.32 USD 0.47 (1.69%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TFPM fiyatı bugün 1.69% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 27.74 ve Yüksek fiyatı olarak 28.32 aralığında işlem gördü.

Triple Flag Precious Metals Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
27.74 28.32
Yıllık aralık
14.51 29.30
Önceki kapanış
27.85
Açılış
27.83
Satış
28.32
Alış
28.62
Düşük
27.74
Yüksek
28.32
Hacim
1.144 K
Günlük değişim
1.69%
Aylık değişim
0.93%
6 aylık değişim
47.65%
Yıllık değişim
72.58%
21 Eylül, Pazar