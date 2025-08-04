통화 / TFPM
TFPM: Triple Flag Precious Metals Corp
28.32 USD 0.47 (1.69%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TFPM 환율이 오늘 1.69%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 27.74이고 고가는 28.32이었습니다.
Triple Flag Precious Metals Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
TFPM News
일일 변동 비율
27.74 28.32
년간 변동
14.51 29.30
- 이전 종가
- 27.85
- 시가
- 27.83
- Bid
- 28.32
- Ask
- 28.62
- 저가
- 27.74
- 고가
- 28.32
- 볼륨
- 1.144 K
- 일일 변동
- 1.69%
- 월 변동
- 0.93%
- 6개월 변동
- 47.65%
- 년간 변동율
- 72.58%
