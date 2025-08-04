Валюты / TFPM
TFPM: Triple Flag Precious Metals Corp
28.13 USD 0.53 (1.85%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TFPM за сегодня изменился на -1.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.01, а максимальная — 28.71.
Следите за динамикой Triple Flag Precious Metals Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TFPM
Дневной диапазон
28.01 28.71
Годовой диапазон
14.51 29.30
- Предыдущее закрытие
- 28.66
- Open
- 28.64
- Bid
- 28.13
- Ask
- 28.43
- Low
- 28.01
- High
- 28.71
- Объем
- 623
- Дневное изменение
- -1.85%
- Месячное изменение
- 0.25%
- 6-месячное изменение
- 46.66%
- Годовое изменение
- 71.42%
