TFPM: Triple Flag Precious Metals Corp

28.13 USD 0.53 (1.85%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TFPM за сегодня изменился на -1.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.01, а максимальная — 28.71.

Следите за динамикой Triple Flag Precious Metals Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
28.01 28.71
Годовой диапазон
14.51 29.30
Предыдущее закрытие
28.66
Open
28.64
Bid
28.13
Ask
28.43
Low
28.01
High
28.71
Объем
623
Дневное изменение
-1.85%
Месячное изменение
0.25%
6-месячное изменение
46.66%
Годовое изменение
71.42%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.