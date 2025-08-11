Währungen / SQM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
SQM: Sociedad Quimica y Minera S.A
43.12 USD 0.23 (0.53%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SQM hat sich für heute um -0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.53 bis zu einem Hoch von 43.64 gehandelt.
Verfolgen Sie die Sociedad Quimica y Minera S.A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SQM News
- Lithium Miners Sink As CATL Prepares To Restart, Large Deals Continue In The Background - Contemporary Amperex Tech (OTC:CYATY)
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Lithium stocks tumble after report of CATL mine resuming production
- Broadcom, Samsara Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Itau BBA resumes coverage on SQM stock with Outperform rating
- Lithium Miners News For The Month Of August 2025
- Sociedad Quimica y Minera stock price target raised by BofA to $43.50
- Sociedad Quimica y Minera de Chile stock hits 52-week high at $47.39
- Lithium Argentina: Significant Upside Potential Amid Lithium Market Recovery (NYSE:LAR)
- Earnings call transcript: SQM’s Q2 2025 results exceed expectations amid stock dip
- Sociedad Química y Minera de Chile S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SQM)
- Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Jefferies raises Sociedad Quimica y Minera stock price target on improving outlook
- Sociedad Quimica y Minera stock price target raised to $55 at BMO Capital
- Earnings call transcript: SQM beats Q2 2025 forecasts, stock dips
- Stock Market Today: Dow Trips As Nasdaq Falls; Palantir Tests Key Level As Retail Stock Breaks Out (Live Coverage)
- SQM net profit slumps nearly 60% in Q2 on falling lithium prices
- Soquimich B ADR earnings beat by $0.21, revenue topped estimates
- Chile’s SQM quarterly net profit falls by about 59% on lower lithium prices
- Analysis-Lithium rally promises breather for struggling Australian miners
- China Mine Halt Defibrillates Lithium Market - Amplify Lithium & Battery Technology ETF (ARCA:BATT), Albemarle (NYSE:ALB)
- Lithium stocks rally as CATL mine halt raises prospects of tighter supply
- Tesla and Monday Lead Market Cap Stock Movers on Monday
Tagesspanne
42.53 43.64
Jahresspanne
29.36 47.51
- Vorheriger Schlusskurs
- 43.35
- Eröffnung
- 43.64
- Bid
- 43.12
- Ask
- 43.42
- Tief
- 42.53
- Hoch
- 43.64
- Volumen
- 1.708 K
- Tagesänderung
- -0.53%
- Monatsänderung
- -1.84%
- 6-Monatsänderung
- 7.91%
- Jahresänderung
- 3.78%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K