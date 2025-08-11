货币 / SQM
SQM: Sociedad Quimica y Minera S.A
43.37 USD 0.29 (0.66%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SQM汇率已更改-0.66%。当日，交易品种以低点43.25和高点43.72进行交易。
关注Sociedad Quimica y Minera S.A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
43.25 43.72
年范围
29.36 47.51
- 前一天收盘价
- 43.66
- 开盘价
- 43.31
- 卖价
- 43.37
- 买价
- 43.67
- 最低价
- 43.25
- 最高价
- 43.72
- 交易量
- 508
- 日变化
- -0.66%
- 月变化
- -1.27%
- 6个月变化
- 8.53%
- 年变化
- 4.38%
