SQM: Sociedad Quimica y Minera S.A

43.12 USD 0.23 (0.53%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SQMの今日の為替レートは、-0.53%変化しました。日中、通貨は1あたり42.53の安値と43.64の高値で取引されました。

Sociedad Quimica y Minera S.Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
42.53 43.64
1年のレンジ
29.36 47.51
以前の終値
43.35
始値
43.64
買値
43.12
買値
43.42
安値
42.53
高値
43.64
出来高
1.708 K
1日の変化
-0.53%
1ヶ月の変化
-1.84%
6ヶ月の変化
7.91%
1年の変化
3.78%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K