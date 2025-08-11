通貨 / SQM
SQM: Sociedad Quimica y Minera S.A
43.12 USD 0.23 (0.53%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SQMの今日の為替レートは、-0.53%変化しました。日中、通貨は1あたり42.53の安値と43.64の高値で取引されました。
Sociedad Quimica y Minera S.Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
SQM News
- Lithium Miners Sink As CATL Prepares To Restart, Large Deals Continue In The Background - Contemporary Amperex Tech (OTC:CYATY)
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Lithium stocks tumble after report of CATL mine resuming production
- Broadcom, Samsara Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Itau BBA resumes coverage on SQM stock with Outperform rating
- Lithium Miners News For The Month Of August 2025
- Sociedad Quimica y Minera stock price target raised by BofA to $43.50
- Sociedad Quimica y Minera de Chile stock hits 52-week high at $47.39
- Lithium Argentina: Significant Upside Potential Amid Lithium Market Recovery (NYSE:LAR)
- Earnings call transcript: SQM’s Q2 2025 results exceed expectations amid stock dip
- Sociedad Química y Minera de Chile S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SQM)
- Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Jefferies raises Sociedad Quimica y Minera stock price target on improving outlook
- Sociedad Quimica y Minera stock price target raised to $55 at BMO Capital
- Earnings call transcript: SQM beats Q2 2025 forecasts, stock dips
- Stock Market Today: Dow Trips As Nasdaq Falls; Palantir Tests Key Level As Retail Stock Breaks Out (Live Coverage)
- SQM net profit slumps nearly 60% in Q2 on falling lithium prices
- Soquimich B ADR earnings beat by $0.21, revenue topped estimates
- Chile’s SQM quarterly net profit falls by about 59% on lower lithium prices
- Analysis-Lithium rally promises breather for struggling Australian miners
- China Mine Halt Defibrillates Lithium Market - Amplify Lithium & Battery Technology ETF (ARCA:BATT), Albemarle (NYSE:ALB)
- Lithium stocks rally as CATL mine halt raises prospects of tighter supply
- Tesla and Monday Lead Market Cap Stock Movers on Monday
1日のレンジ
42.53 43.64
1年のレンジ
29.36 47.51
- 以前の終値
- 43.35
- 始値
- 43.64
- 買値
- 43.12
- 買値
- 43.42
- 安値
- 42.53
- 高値
- 43.64
- 出来高
- 1.708 K
- 1日の変化
- -0.53%
- 1ヶ月の変化
- -1.84%
- 6ヶ月の変化
- 7.91%
- 1年の変化
- 3.78%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K