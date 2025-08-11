통화 / SQM
SQM: Sociedad Quimica y Minera S.A
43.46 USD 0.34 (0.79%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SQM 환율이 오늘 0.79%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 43.34이고 고가는 44.33이었습니다.
Sociedad Quimica y Minera S.A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
43.34 44.33
년간 변동
29.36 47.51
- 이전 종가
- 43.12
- 시가
- 43.91
- Bid
- 43.46
- Ask
- 43.76
- 저가
- 43.34
- 고가
- 44.33
- 볼륨
- 1.513 K
- 일일 변동
- 0.79%
- 월 변동
- -1.07%
- 6개월 변동
- 8.76%
- 년간 변동율
- 4.60%
