SQM: Sociedad Quimica y Minera S.A
43.14 USD 0.21 (0.48%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SQM para hoje mudou para -0.48%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 42.53 e o mais alto foi 43.64.
Veja a dinâmica do par de moedas Sociedad Quimica y Minera S.A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
42.53 43.64
Faixa anual
29.36 47.51
- Fechamento anterior
- 43.35
- Open
- 43.64
- Bid
- 43.14
- Ask
- 43.44
- Low
- 42.53
- High
- 43.64
- Volume
- 181
- Mudança diária
- -0.48%
- Mudança mensal
- -1.80%
- Mudança de 6 meses
- 7.96%
- Mudança anual
- 3.83%
