SQM: Sociedad Quimica y Minera S.A
43.66 USD 0.18 (0.41%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SQM за сегодня изменился на 0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.04, а максимальная — 43.78.
Следите за динамикой Sociedad Quimica y Minera S.A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
43.04 43.78
Годовой диапазон
29.36 47.51
- Предыдущее закрытие
- 43.48
- Open
- 43.38
- Bid
- 43.66
- Ask
- 43.96
- Low
- 43.04
- High
- 43.78
- Объем
- 1.849 K
- Дневное изменение
- 0.41%
- Месячное изменение
- -0.61%
- 6-месячное изменение
- 9.26%
- Годовое изменение
- 5.08%
