SQM: Sociedad Quimica y Minera S.A

43.66 USD 0.18 (0.41%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SQM за сегодня изменился на 0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.04, а максимальная — 43.78.

Следите за динамикой Sociedad Quimica y Minera S.A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
43.04 43.78
Годовой диапазон
29.36 47.51
Предыдущее закрытие
43.48
Open
43.38
Bid
43.66
Ask
43.96
Low
43.04
High
43.78
Объем
1.849 K
Дневное изменение
0.41%
Месячное изменение
-0.61%
6-месячное изменение
9.26%
Годовое изменение
5.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.