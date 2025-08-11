Divisas / SQM
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SQM: Sociedad Quimica y Minera S.A
43.35 USD 0.31 (0.71%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SQM de hoy ha cambiado un -0.71%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 43.25, mientras que el máximo ha alcanzado 44.35.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Sociedad Quimica y Minera S.A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SQM News
- Lithium Miners Sink As CATL Prepares To Restart, Large Deals Continue In The Background - Contemporary Amperex Tech (OTC:CYATY)
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Lithium stocks tumble after report of CATL mine resuming production
- Broadcom, Samsara Lead Market Cap Stock Movers on Friday
- Itau BBA resumes coverage on SQM stock with Outperform rating
- Lithium Miners News For The Month Of August 2025
- Sociedad Quimica y Minera stock price target raised by BofA to $43.50
- Sociedad Quimica y Minera de Chile stock hits 52-week high at $47.39
- Lithium Argentina: Significant Upside Potential Amid Lithium Market Recovery (NYSE:LAR)
- Earnings call transcript: SQM’s Q2 2025 results exceed expectations amid stock dip
- Sociedad Química y Minera de Chile S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:SQM)
- Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Jefferies raises Sociedad Quimica y Minera stock price target on improving outlook
- Sociedad Quimica y Minera stock price target raised to $55 at BMO Capital
- Earnings call transcript: SQM beats Q2 2025 forecasts, stock dips
- Stock Market Today: Dow Trips As Nasdaq Falls; Palantir Tests Key Level As Retail Stock Breaks Out (Live Coverage)
- SQM net profit slumps nearly 60% in Q2 on falling lithium prices
- Soquimich B ADR earnings beat by $0.21, revenue topped estimates
- Chile’s SQM quarterly net profit falls by about 59% on lower lithium prices
- Analysis-Lithium rally promises breather for struggling Australian miners
- China Mine Halt Defibrillates Lithium Market - Amplify Lithium & Battery Technology ETF (ARCA:BATT), Albemarle (NYSE:ALB)
- Lithium stocks rally as CATL mine halt raises prospects of tighter supply
- Tesla and Monday Lead Market Cap Stock Movers on Monday
Rango diario
43.25 44.35
Rango anual
29.36 47.51
- Cierres anteriores
- 43.66
- Open
- 43.31
- Bid
- 43.35
- Ask
- 43.65
- Low
- 43.25
- High
- 44.35
- Volumen
- 1.522 K
- Cambio diario
- -0.71%
- Cambio mensual
- -1.32%
- Cambio a 6 meses
- 8.48%
- Cambio anual
- 4.33%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B