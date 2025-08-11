QuotazioniSezioni
Valute / SQM
Tornare a Azioni

SQM: Sociedad Quimica y Minera S.A

43.46 USD 0.34 (0.79%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SQM ha avuto una variazione del 0.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 43.34 e ad un massimo di 44.33.

Segui le dinamiche di Sociedad Quimica y Minera S.A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SQM News

Intervallo Giornaliero
43.34 44.33
Intervallo Annuale
29.36 47.51
Chiusura Precedente
43.12
Apertura
43.91
Bid
43.46
Ask
43.76
Minimo
43.34
Massimo
44.33
Volume
1.513 K
Variazione giornaliera
0.79%
Variazione Mensile
-1.07%
Variazione Semestrale
8.76%
Variazione Annuale
4.60%
20 settembre, sabato