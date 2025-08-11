Valute / SQM
SQM: Sociedad Quimica y Minera S.A
43.46 USD 0.34 (0.79%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SQM ha avuto una variazione del 0.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 43.34 e ad un massimo di 44.33.
Segui le dinamiche di Sociedad Quimica y Minera S.A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
43.34 44.33
Intervallo Annuale
29.36 47.51
- Chiusura Precedente
- 43.12
- Apertura
- 43.91
- Bid
- 43.46
- Ask
- 43.76
- Minimo
- 43.34
- Massimo
- 44.33
- Volume
- 1.513 K
- Variazione giornaliera
- 0.79%
- Variazione Mensile
- -1.07%
- Variazione Semestrale
- 8.76%
- Variazione Annuale
- 4.60%
20 settembre, sabato