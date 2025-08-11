CotationsSections
Devises / SQM
Retour à Actions

SQM: Sociedad Quimica y Minera S.A

43.46 USD 0.34 (0.79%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SQM a changé de 0.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 43.34 et à un maximum de 44.33.

Suivez la dynamique Sociedad Quimica y Minera S.A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SQM Nouvelles

Range quotidien
43.34 44.33
Range Annuel
29.36 47.51
Clôture Précédente
43.12
Ouverture
43.91
Bid
43.46
Ask
43.76
Plus Bas
43.34
Plus Haut
44.33
Volume
1.513 K
Changement quotidien
0.79%
Changement Mensuel
-1.07%
Changement à 6 Mois
8.76%
Changement Annuel
4.60%
20 septembre, samedi