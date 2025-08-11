FiyatlarBölümler
SQM
SQM: Sociedad Quimica y Minera S.A

43.46 USD 0.34 (0.79%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SQM fiyatı bugün 0.79% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 43.34 ve Yüksek fiyatı olarak 44.33 aralığında işlem gördü.

Sociedad Quimica y Minera S.A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

SQM haberleri

Günlük aralık
43.34 44.33
Yıllık aralık
29.36 47.51
Önceki kapanış
43.12
Açılış
43.91
Satış
43.46
Alış
43.76
Düşük
43.34
Yüksek
44.33
Hacim
1.513 K
Günlük değişim
0.79%
Aylık değişim
-1.07%
6 aylık değişim
8.76%
Yıllık değişim
4.60%
21 Eylül, Pazar