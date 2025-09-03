Währungen / SPOT
SPOT: Spotify Technology S.A
733.34 USD 26.17 (3.70%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SPOT hat sich für heute um 3.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 711.34 bis zu einem Hoch von 744.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Spotify Technology S.A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
711.34 744.99
Jahresspanne
362.53 785.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 707.17
- Eröffnung
- 715.00
- Bid
- 733.34
- Ask
- 733.64
- Tief
- 711.34
- Hoch
- 744.99
- Volumen
- 3.617 K
- Tagesänderung
- 3.70%
- Monatsänderung
- 9.56%
- 6-Monatsänderung
- 34.02%
- Jahresänderung
- 98.44%
