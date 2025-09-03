KurseKategorien
SPOT: Spotify Technology S.A

733.34 USD 26.17 (3.70%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SPOT hat sich für heute um 3.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 711.34 bis zu einem Hoch von 744.99 gehandelt.

Verfolgen Sie die Spotify Technology S.A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
711.34 744.99
Jahresspanne
362.53 785.00
Vorheriger Schlusskurs
707.17
Eröffnung
715.00
Bid
733.34
Ask
733.64
Tief
711.34
Hoch
744.99
Volumen
3.617 K
Tagesänderung
3.70%
Monatsänderung
9.56%
6-Monatsänderung
34.02%
Jahresänderung
98.44%
