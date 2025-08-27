CotizacionesSecciones
Divisas / SPOT
Volver a Acciones

SPOT: Spotify Technology S.A

707.17 USD 3.03 (0.43%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SPOT de hoy ha cambiado un 0.43%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 689.00, mientras que el máximo ha alcanzado 710.19.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Spotify Technology S.A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SPOT News

Aplicaciones comerciales para SPOT

Gold Spot Pending Buy Only
Handy Ban
Asesores Expertos
EA diseñado para generar órdenes pendientes basadas en la tendencia y el valor de take profit designado. Este EA diseñado exclusivamente para trabajar mejor en GOLD SPOT M5 especialmente durante la tendencia alcista. El usuario puede decidir libremente cerrar la posición abierta desde este EA o esperar hasta que se alcance el take profit. No es necesario establecer ningún parámetro, ya que se establece desde el propio EA. Este EA no utiliza Stop Loss debido a la estrategia aplicada. Por favor, h
FREE
Importing ticks Binance
Denis Bogdanov
Utilidades
Servicio de transmisión de cotizaciones de criptodivisas seleccionadas a MT5. Los gráficos con criptodivisas se crean en la ventana Market Watch. La mayoría de los indicadores estándar y personalizados son aplicables a los gráficos. Ajustes : configuración descripción Qué tipo de gráficos emitir Futuros - gráficos de futuros c USDT Spot - gráficos spot de criptodivisas Monedas SPOT 1-6 Lista de criptodivisas para crear gráficos SPOT. Introducir con un espacio, por ejemplo: BTC ETH BNB Monedas FU
FREE
BTC FootPrint and VolumeProfile on Binance Data
Jun Chuan Wang
Utilidades
Por favor, póngase en contacto conmigo 210zyx@gmail.com si desea una versión DEMO corta o una suscripción más corta (como 1 mes por 10 USD) Ya hay algunos buenos EA que pueden dibujar el FootPrint y Volume Profile, pero están utilizando el número de "ticks" como la unidad de volumen, que no es exacta. Un tick a veces puede significar un volumen muy grande o muy pequeño y no deben ser escalados a la misma unidad. La innovación de este EA es que es capaz de dibujar el FootPrint y el Perfil de V
MT5 to Binance Spot Copier
Joel Juanpere
Utilidades
Esta utilidad copia la actividad comercial de MT5 a Binance Spot. Como copia a SPOT, solo soporta posiciones LARGAS. - Puede manejar múltiples órdenes con diferentes SL y TP. Puede manejar cierres parciales. - En los parámetros se puede establecer un mutliplicador entre el tamaño en MT5 y el tamaño a abrir en Binance. - Puede filtrar el uso o no de operaciones manuales y operaciones EA. Mira el video para ver como usarlo.
Trend Viewer Pro MT5
Raymond Gilmour
Indicadores
VEA LA TENDENCIA EN CADA MARCO TEMPORAL. INDICADOR INTELIGENTE LEE LA ACCIÓN DEL PRECIO PARA DETECTAR VERDADEROS CICLOS DE MERCADO Y LA TENDENCIA. Este avanzado indicador multidivisa y multitemporal, lee la tendencia en tiempo real para que siempre conozca las tendencias de los mercados en los que desea operar. Trend-Viewer Pro ha sido específicamente diseñado para leer la tendencia de cada marco de tiempo y cada mercado , simultáneamente, haciendo mucho más fácil para usted encontrar mercados
Confidence Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
URGENT REMINDER> Only 5 remaining Copies for next unlimited price to be 360$ (THIS IS A SPECIAL OFFER TOOL) If you are looking for FAST , RELIABLE and PROFITABLE indicator to help you take easy trades then this is the tool to go with. Trading is very tricky, frustrating, confusing, embarrassing and even can make you go broke if you approach the market with gambling mindset, poor entry and exit strategies, unreliable indicators or signals, poor money management skills and lack of knowledge. Many
Trend Viewer Pro
Raymond Gilmour
5 (4)
Indicadores
SEE THE TREND ON EVERY TIME FRAME. INTELLIGENT INDICATOR READS PRICE ACTION TO SPOT TRUE MARKET CYCLES AND TREND. This advanced multi-currency and multi-time frame indicator, reads trend in real-time so you always know the trends of the markets you want to trade.  ​Trend-Viewer Pro has been specifically designed to read the trend of every time frame and every market , simultaneously, making it much easier for you to find markets with time frame correlation , so you can focus on the best markets
Rango diario
689.00 710.19
Rango anual
362.53 785.00
Cierres anteriores
704.14
Open
706.89
Bid
707.17
Ask
707.47
Low
689.00
High
710.19
Volumen
1.586 K
Cambio diario
0.43%
Cambio mensual
5.65%
Cambio a 6 meses
29.23%
Cambio anual
91.35%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B