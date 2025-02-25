Währungen / NOVT
NOVT: Novanta Inc
117.22 USD 4.25 (3.76%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NOVT hat sich für heute um 3.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 113.43 bis zu einem Hoch von 120.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die Novanta Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
113.43 120.32
Jahresspanne
98.76 184.11
- Vorheriger Schlusskurs
- 112.97
- Eröffnung
- 117.68
- Bid
- 117.22
- Ask
- 117.52
- Tief
- 113.43
- Hoch
- 120.32
- Volumen
- 1.043 K
- Tagesänderung
- 3.76%
- Monatsänderung
- 1.98%
- 6-Monatsänderung
- -7.79%
- Jahresänderung
- -33.47%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K