통화 / NOVT
NOVT: Novanta Inc
114.69 USD 2.53 (2.16%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NOVT 환율이 오늘 -2.16%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 114.22이고 고가는 117.66이었습니다.
Novanta Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
114.22 117.66
년간 변동
98.76 184.11
- 이전 종가
- 117.22
- 시가
- 117.22
- Bid
- 114.69
- Ask
- 114.99
- 저가
- 114.22
- 고가
- 117.66
- 볼륨
- 798
- 일일 변동
- -2.16%
- 월 변동
- -0.22%
- 6개월 변동
- -9.78%
- 년간 변동율
- -34.91%
