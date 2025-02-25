Валюты / NOVT
NOVT: Novanta Inc
114.26 USD 0.48 (0.42%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NOVT за сегодня изменился на 0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 113.18, а максимальная — 114.82.
Следите за динамикой Novanta Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NOVT
- Novanta Inc. (NOVT) Presents at Baird Global Healthcare Conference 2025 - Slideshow (NASDAQ:NOVT)
- Identiv Q2 2025 slides: revenue declines amid strategic repositioning, Thailand tariffs loom
- Novanta (NOVT) Q2 Revenue Rises 2.2%
- Novanta Inc. (NOVT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Novanta Q2 2025 earnings beat estimates, stock dips
- Novanta (NOVT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Novanta earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Baron Discovery Fund Q2 2025 Commentary (BDFIX)
- Novanta to Present at the CJS Securities 25th Annual New Ideas Summer Conference on Thursday, July 10, 2025
- Novanta to Present at Baird 2025 Global Consumer, Technology & Services Conference on Wednesday, June 4, 2025
- China adds US companies to lists for export control, unreliable entities
- Novanta: A Trusted Yet Premium Technology Partner (NASDAQ:NOVT)
- ClearBridge SMID Cap Growth Strategy Q4 2024 Commentary
- Novanta Inc. (NOVT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
113.18 114.82
Годовой диапазон
98.76 184.11
- Предыдущее закрытие
- 113.78
- Open
- 113.87
- Bid
- 114.26
- Ask
- 114.56
- Low
- 113.18
- High
- 114.82
- Объем
- 401
- Дневное изменение
- 0.42%
- Месячное изменение
- -0.59%
- 6-месячное изменение
- -10.12%
- Годовое изменение
- -35.15%
