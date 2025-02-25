КотировкиРазделы
NOVT: Novanta Inc

114.26 USD 0.48 (0.42%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NOVT за сегодня изменился на 0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 113.18, а максимальная — 114.82.

Дневной диапазон
113.18 114.82
Годовой диапазон
98.76 184.11
Предыдущее закрытие
113.78
Open
113.87
Bid
114.26
Ask
114.56
Low
113.18
High
114.82
Объем
401
Дневное изменение
0.42%
Месячное изменение
-0.59%
6-месячное изменение
-10.12%
Годовое изменение
-35.15%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.