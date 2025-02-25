Moedas / NOVT
NOVT: Novanta Inc
114.56 USD 1.59 (1.41%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NOVT para hoje mudou para 1.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 113.43 e o mais alto foi 120.32.
Veja a dinâmica do par de moedas Novanta Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
113.43 120.32
Faixa anual
98.76 184.11
- Fechamento anterior
- 112.97
- Open
- 117.68
- Bid
- 114.56
- Ask
- 114.86
- Low
- 113.43
- High
- 120.32
- Volume
- 40
- Mudança diária
- 1.41%
- Mudança mensal
- -0.33%
- Mudança de 6 meses
- -9.88%
- Mudança anual
- -34.98%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh