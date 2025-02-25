クォートセクション
NOVT: Novanta Inc

117.22 USD 4.25 (3.76%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

NOVTの今日の為替レートは、3.76%変化しました。日中、通貨は1あたり113.43の安値と120.32の高値で取引されました。

Novanta Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
113.43 120.32
1年のレンジ
98.76 184.11
以前の終値
112.97
始値
117.68
買値
117.22
買値
117.52
安値
113.43
高値
120.32
出来高
1.043 K
1日の変化
3.76%
1ヶ月の変化
1.98%
6ヶ月の変化
-7.79%
1年の変化
-33.47%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K