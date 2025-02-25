通貨 / NOVT
NOVT: Novanta Inc
117.22 USD 4.25 (3.76%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NOVTの今日の為替レートは、3.76%変化しました。日中、通貨は1あたり113.43の安値と120.32の高値で取引されました。
Novanta Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NOVT News
- Novanta authorizes $200 million share repurchase program
- Novanta Inc. (NOVT) Presents at Baird Global Healthcare Conference 2025 - Slideshow (NASDAQ:NOVT)
- Identiv Q2 2025 slides: revenue declines amid strategic repositioning, Thailand tariffs loom
- Novanta (NOVT) Q2 Revenue Rises 2.2%
- Novanta Inc. (NOVT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Novanta Q2 2025 earnings beat estimates, stock dips
- Novanta (NOVT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Novanta earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Baron Discovery Fund Q2 2025 Commentary (BDFIX)
- Novanta to Present at the CJS Securities 25th Annual New Ideas Summer Conference on Thursday, July 10, 2025
- Novanta to Present at Baird 2025 Global Consumer, Technology & Services Conference on Wednesday, June 4, 2025
- China adds US companies to lists for export control, unreliable entities
- Novanta: A Trusted Yet Premium Technology Partner (NASDAQ:NOVT)
- ClearBridge SMID Cap Growth Strategy Q4 2024 Commentary
- Novanta Inc. (NOVT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
113.43 120.32
1年のレンジ
98.76 184.11
- 以前の終値
- 112.97
- 始値
- 117.68
- 買値
- 117.22
- 買値
- 117.52
- 安値
- 113.43
- 高値
- 120.32
- 出来高
- 1.043 K
- 1日の変化
- 3.76%
- 1ヶ月の変化
- 1.98%
- 6ヶ月の変化
- -7.79%
- 1年の変化
- -33.47%
