Valute / NOVT
NOVT: Novanta Inc
114.69 USD 2.53 (2.16%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NOVT ha avuto una variazione del -2.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 114.22 e ad un massimo di 117.66.
Segui le dinamiche di Novanta Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
NOVT News
Intervallo Giornaliero
114.22 117.66
Intervallo Annuale
98.76 184.11
- Chiusura Precedente
- 117.22
- Apertura
- 117.22
- Bid
- 114.69
- Ask
- 114.99
- Minimo
- 114.22
- Massimo
- 117.66
- Volume
- 798
- Variazione giornaliera
- -2.16%
- Variazione Mensile
- -0.22%
- Variazione Semestrale
- -9.78%
- Variazione Annuale
- -34.91%
20 settembre, sabato