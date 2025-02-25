QuotazioniSezioni
NOVT: Novanta Inc

114.69 USD 2.53 (2.16%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NOVT ha avuto una variazione del -2.16% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 114.22 e ad un massimo di 117.66.

Segui le dinamiche di Novanta Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
114.22 117.66
Intervallo Annuale
98.76 184.11
Chiusura Precedente
117.22
Apertura
117.22
Bid
114.69
Ask
114.99
Minimo
114.22
Massimo
117.66
Volume
798
Variazione giornaliera
-2.16%
Variazione Mensile
-0.22%
Variazione Semestrale
-9.78%
Variazione Annuale
-34.91%
