货币 / NOVT
NOVT: Novanta Inc
114.40 USD 0.14 (0.12%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NOVT汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点113.44和高点115.45进行交易。
关注Novanta Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NOVT新闻
- Novanta Inc. (NOVT) Presents at Baird Global Healthcare Conference 2025 - Slideshow (NASDAQ:NOVT)
- Identiv Q2 2025 slides: revenue declines amid strategic repositioning, Thailand tariffs loom
- Novanta (NOVT) Q2 Revenue Rises 2.2%
- Novanta Inc. (NOVT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Novanta Q2 2025 earnings beat estimates, stock dips
- Novanta (NOVT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Novanta earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Baron Discovery Fund Q2 2025 Commentary (BDFIX)
- Novanta to Present at the CJS Securities 25th Annual New Ideas Summer Conference on Thursday, July 10, 2025
- Novanta to Present at Baird 2025 Global Consumer, Technology & Services Conference on Wednesday, June 4, 2025
- China adds US companies to lists for export control, unreliable entities
- Novanta: A Trusted Yet Premium Technology Partner (NASDAQ:NOVT)
- ClearBridge SMID Cap Growth Strategy Q4 2024 Commentary
- Novanta Inc. (NOVT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
113.44 115.45
年范围
98.76 184.11
- 前一天收盘价
- 114.26
- 开盘价
- 114.68
- 卖价
- 114.40
- 买价
- 114.70
- 最低价
- 113.44
- 最高价
- 115.45
- 交易量
- 105
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- -0.47%
- 6个月变化
- -10.01%
- 年变化
- -35.07%
