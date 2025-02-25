Divisas / NOVT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
NOVT: Novanta Inc
112.97 USD 1.29 (1.13%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NOVT de hoy ha cambiado un -1.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 111.68, mientras que el máximo ha alcanzado 116.44.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Novanta Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NOVT News
- Novanta Inc. (NOVT) Presents at Baird Global Healthcare Conference 2025 - Slideshow (NASDAQ:NOVT)
- Identiv Q2 2025 slides: revenue declines amid strategic repositioning, Thailand tariffs loom
- Novanta (NOVT) Q2 Revenue Rises 2.2%
- Novanta Inc. (NOVT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Novanta Q2 2025 earnings beat estimates, stock dips
- Novanta (NOVT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Novanta earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Baron Discovery Fund Q2 2025 Commentary (BDFIX)
- Novanta to Present at the CJS Securities 25th Annual New Ideas Summer Conference on Thursday, July 10, 2025
- Novanta to Present at Baird 2025 Global Consumer, Technology & Services Conference on Wednesday, June 4, 2025
- China adds US companies to lists for export control, unreliable entities
- Novanta: A Trusted Yet Premium Technology Partner (NASDAQ:NOVT)
- ClearBridge SMID Cap Growth Strategy Q4 2024 Commentary
- Novanta Inc. (NOVT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
111.68 116.44
Rango anual
98.76 184.11
- Cierres anteriores
- 114.26
- Open
- 114.68
- Bid
- 112.97
- Ask
- 113.27
- Low
- 111.68
- High
- 116.44
- Volumen
- 742
- Cambio diario
- -1.13%
- Cambio mensual
- -1.71%
- Cambio a 6 meses
- -11.13%
- Cambio anual
- -35.89%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B