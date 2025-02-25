FiyatlarBölümler
Dövizler / NOVT
Geri dön - Hisse senetleri

NOVT: Novanta Inc

114.69 USD 2.53 (2.16%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NOVT fiyatı bugün -2.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 114.22 ve Yüksek fiyatı olarak 117.66 aralığında işlem gördü.

Novanta Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NOVT haberleri

Günlük aralık
114.22 117.66
Yıllık aralık
98.76 184.11
Önceki kapanış
117.22
Açılış
117.22
Satış
114.69
Alış
114.99
Düşük
114.22
Yüksek
117.66
Hacim
798
Günlük değişim
-2.16%
Aylık değişim
-0.22%
6 aylık değişim
-9.78%
Yıllık değişim
-34.91%
21 Eylül, Pazar