NOVT: Novanta Inc
114.69 USD 2.53 (2.16%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NOVT a changé de -2.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 114.22 et à un maximum de 117.66.
Suivez la dynamique Novanta Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NOVT Nouvelles
- Novanta authorizes $200 million share repurchase program
- Novanta Inc. (NOVT) Presents at Baird Global Healthcare Conference 2025 - Slideshow (NASDAQ:NOVT)
- Identiv Q2 2025 slides: revenue declines amid strategic repositioning, Thailand tariffs loom
- Novanta (NOVT) Q2 Revenue Rises 2.2%
- Novanta Inc. (NOVT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Novanta Q2 2025 earnings beat estimates, stock dips
- Novanta (NOVT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Novanta earnings beat by $0.03, revenue topped estimates
- Baron Discovery Fund Q2 2025 Commentary (BDFIX)
- Novanta to Present at the CJS Securities 25th Annual New Ideas Summer Conference on Thursday, July 10, 2025
- Novanta to Present at Baird 2025 Global Consumer, Technology & Services Conference on Wednesday, June 4, 2025
- China adds US companies to lists for export control, unreliable entities
- Novanta: A Trusted Yet Premium Technology Partner (NASDAQ:NOVT)
- ClearBridge SMID Cap Growth Strategy Q4 2024 Commentary
- Novanta Inc. (NOVT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
114.22 117.66
Range Annuel
98.76 184.11
- Clôture Précédente
- 117.22
- Ouverture
- 117.22
- Bid
- 114.69
- Ask
- 114.99
- Plus Bas
- 114.22
- Plus Haut
- 117.66
- Volume
- 798
- Changement quotidien
- -2.16%
- Changement Mensuel
- -0.22%
- Changement à 6 Mois
- -9.78%
- Changement Annuel
- -34.91%
20 septembre, samedi