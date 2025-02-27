KurseKategorien
NGS: Natural Gas Services Group Inc

27.47 USD 0.67 (2.50%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NGS hat sich für heute um 2.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.90 bis zu einem Hoch von 27.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die Natural Gas Services Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
26.90 27.50
Jahresspanne
16.74 29.70
Vorheriger Schlusskurs
26.80
Eröffnung
27.31
Bid
27.47
Ask
27.77
Tief
26.90
Hoch
27.50
Volumen
72
Tagesänderung
2.50%
Monatsänderung
6.35%
6-Monatsänderung
23.96%
Jahresänderung
49.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
