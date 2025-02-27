Währungen / NGS
NGS: Natural Gas Services Group Inc
27.47 USD 0.67 (2.50%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NGS hat sich für heute um 2.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.90 bis zu einem Hoch von 27.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Natural Gas Services Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
26.90 27.50
Jahresspanne
16.74 29.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.80
- Eröffnung
- 27.31
- Bid
- 27.47
- Ask
- 27.77
- Tief
- 26.90
- Hoch
- 27.50
- Volumen
- 72
- Tagesänderung
- 2.50%
- Monatsänderung
- 6.35%
- 6-Monatsänderung
- 23.96%
- Jahresänderung
- 49.21%
