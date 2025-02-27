Валюты / NGS
NGS: Natural Gas Services Group Inc
27.27 USD 0.19 (0.70%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NGS за сегодня изменился на 0.70%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.82, а максимальная — 27.50.
Следите за динамикой Natural Gas Services Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NGS
- Natural Gas Services: Robust Performance And Growth Drivers Justify Its Current Valuation
- Wall Street Analysts Think Natural Gas Services (NGS) Could Surge 38.57%: Read This Before Placing a Bet
- Natural Gas Services (NGS) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
- Wall Street Analysts Believe Natural Gas Services (NGS) Could Rally 41.66%: Here's is How to Trade
- Zacks Industry Outlook Highlights Natural Gas Services Group, Solaris Energy Infrastructure and Oil States International
- Natural Gas Services Group Beats Q2 EPS
- 3 Oil Equipment Stocks That Could Defy Industry Weakness
- Natural Gas Services earnings beat by $0.15, revenue fell short of estimates
- Natural Gas Services (NGS) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Vaalco Energy (EGY) Q2 Earnings Match Estimates
- Natural Gas Services Group initiates first-ever quarterly dividend
- Euro, US stock index futures climb after US-EU trade deal
- Euro gains as investors cautiously welcome US-EU trade deal
- Petrobras Launches Tender for 11 Offshore Support Vessels
- ePlus to sell financing business to PEAC Solutions
- Natural Gas Services Provides Key Support For Oil And Gas Production (NYSE:NGS)
- Natural Gas Services Group, Inc. Announces Transition of Stephen C. Taylor to Chairman Emeritus and Appointment of Donald J. Tringali as Chairman of the Board
- Top 3 Energy Stocks That May Fall Off A Cliff In Q2 - Hafnia (NYSE:HAFN), KNOT Offshore Partners (NYSE:KNOP)
- Natural gas services director Taylor sells $622,500 in stock
- Stifel raises Natural Gas Services stock target to $33
- Natural Gas Services Group reports mixed Q4 results, shares dip
- Aegis Value Fund H2 2024 Portfolio Manager's Letter (AVALX)
Дневной диапазон
26.82 27.50
Годовой диапазон
16.74 29.70
- Предыдущее закрытие
- 27.08
- Open
- 26.82
- Bid
- 27.27
- Ask
- 27.57
- Low
- 26.82
- High
- 27.50
- Объем
- 52
- Дневное изменение
- 0.70%
- Месячное изменение
- 5.57%
- 6-месячное изменение
- 23.06%
- Годовое изменение
- 48.13%
