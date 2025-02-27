CotationsSections
NGS: Natural Gas Services Group Inc

27.05 USD 0.42 (1.53%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NGS a changé de -1.53% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.64 et à un maximum de 27.50.

Suivez la dynamique Natural Gas Services Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
26.64 27.50
Range Annuel
16.74 29.70
Clôture Précédente
27.47
Ouverture
27.29
Bid
27.05
Ask
27.35
Plus Bas
26.64
Plus Haut
27.50
Volume
146
Changement quotidien
-1.53%
Changement Mensuel
4.72%
Changement à 6 Mois
22.07%
Changement Annuel
46.93%
