LIND: Lindblad Expeditions Holdings Inc
12.95 USD 0.19 (1.45%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LIND hat sich für heute um -1.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.95 bis zu einem Hoch von 13.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lindblad Expeditions Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LIND News
- Are Investors Undervaluing Lindblad Expeditions (LIND) Right Now?
- Lindblad Expeditions (LIND) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
- Tracking Saudi Sovereign Wealth Fund’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Is ADTALEM GBL EDU (ATGE) Stock Outpacing Its Consumer Discretionary Peers This Year?
- Should Value Investors Buy Lindblad Expeditions (LIND) Stock?
- What Makes Lindblad Expeditions (LIND) a Strong Momentum Stock: Buy Now?
- Lindblad expeditions announces pricing for notes tender offer
- Is Lindblad Expeditions (LIND) Outperforming Other Consumer Discretionary Stocks This Year?
- Lindblad Expeditions announces early results of notes tender offer
- Are Investors Undervaluing Lindblad Expeditions (LIND) Right Now?
- Lindblad Expeditions prices $675 million in senior secured notes
- Lindblad Expeditions announces $650 million notes offering
- Lindblad Expeditions commences tender offer for $360 million in notes
- Stifel raises Lindblad Expeditions stock price target to $18 on strong Q2
- Lindblad Q2 Revenue Jumps 23%
- Earnings call transcript: Lindblad Expeditions beats Q2 2025 forecasts, stock surges
- Lindblad Expeditions (LIND) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Lindblad Expeditions soars as Q2 revenue beats estimates
- Lindblad Expeditions earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- Norwegian Cruise Line (NCLH) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Lindblad Expeditions updates agreement with Natural Habitat and extends executive contract
- Tracking Saudi Sovereign Wealth Fund’s 13F Portfolio – Q1 2025 Update
- Lindblad Expeditions Holdings Stock: Poor Fundamentals And Better Opportunities (LIND)
- stifel reaffirms buy rating on lindblad stock amid growth potential
Tagesspanne
12.95 13.34
Jahresspanne
7.45 15.06
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.14
- Eröffnung
- 13.30
- Bid
- 12.95
- Ask
- 13.25
- Tief
- 12.95
- Hoch
- 13.34
- Volumen
- 138
- Tagesänderung
- -1.45%
- Monatsänderung
- -8.87%
- 6-Monatsänderung
- 40.00%
- Jahresänderung
- 38.95%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K