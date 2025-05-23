Валюты / LIND
LIND: Lindblad Expeditions Holdings Inc
12.94 USD 0.11 (0.84%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LIND за сегодня изменился на -0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.52, а максимальная — 13.00.
Следите за динамикой Lindblad Expeditions Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
12.52 13.00
Годовой диапазон
7.45 15.06
- Предыдущее закрытие
- 13.05
- Open
- 13.00
- Bid
- 12.94
- Ask
- 13.24
- Low
- 12.52
- High
- 13.00
- Объем
- 1.190 K
- Дневное изменение
- -0.84%
- Месячное изменение
- -8.94%
- 6-месячное изменение
- 39.89%
- Годовое изменение
- 38.84%
