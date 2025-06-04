QuotazioniSezioni
LIND: Lindblad Expeditions Holdings Inc

12.98 USD 0.16 (1.22%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LIND ha avuto una variazione del -1.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.70 e ad un massimo di 13.34.

Segui le dinamiche di Lindblad Expeditions Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

LIND News

Intervallo Giornaliero
12.70 13.34
Intervallo Annuale
7.45 15.06
Chiusura Precedente
13.14
Apertura
13.30
Bid
12.98
Ask
13.28
Minimo
12.70
Massimo
13.34
Volume
1.514 K
Variazione giornaliera
-1.22%
Variazione Mensile
-8.66%
Variazione Semestrale
40.32%
Variazione Annuale
39.27%
20 settembre, sabato