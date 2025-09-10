KurseKategorien
DJIA: Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call ETF

21.92 USD 0.05 (0.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DJIA hat sich für heute um 0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.88 bis zu einem Hoch von 21.93 gehandelt.

Verfolgen Sie die Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Handelsanwendungen für DJIA

Price Action Builder Basic
Florea E. Sorin-Mihai Persoana Fizica Autorizata
Experten
Der Price Action Builder Basic Expert Advisor wurde mit dem primären Ziel entwickelt, eine kostenlose, konfigurierbare, einfach zu bedienende und anständig profitable automatisierte Handelsstrategie anzubieten. Gleichzeitig ist es ein ebenso wichtiges Ziel, einen niedrigen Drawdown zu gewährleisten und hohe Risiken zu vermeiden durch: Verwendung von automatisch gesetzten Stop-Loss-Orders für alle gestarteten Trades; Ermöglichung von maximal 1 verwalteten offenen Handel zu einem bestimmten Zeitp
FREE
Bollinger Bands Builder Basic
Florea E. Sorin-Mihai Persoana Fizica Autorizata
Experten
Der Bollinger Bands Builder Basic Expert Advisor ist eine kostenlose und konfigurierbare Handelsstrategie, die den Bollinger Bands-Indikator als primäre Signalgebertechnik verwendet. Wie seine Geschwisterprodukte aus der Gruppe der Expert Advisors zielt dieses System darauf ab, einen geringen Drawdown zu gewährleisten und hohe Risiken zu vermeiden, indem: Verwendung von automatisch gesetzten Stop-Loss-Orders für alle gestarteten Trades; Ermöglichung von maximal 1 verwalteten offenen Handel zu e
FREE
Chart Patterns Builder Premium
Florea E. Sorin-Mihai Persoana Fizica Autorizata
Experten
Der Chart Patterns Builder Premium Expert Advisor ist eine Erweiterung des frei verfügbaren Chart Patterns Builder Basic : er bietet 1 neues Chartmuster: den Rechteck-Ausbruch (neben dem doppelten Top & Bottom-Muster, das bereits in der Basic-Edition enthalten ist); In den meisten Konfigurationen zeigt das Backtesting in der Regel mehr als das Doppelte (2x) der durchschnittlichen jährlichen Rendite; Die Wachstumskurve des Kontos ist auch glatter, da sich die Anzahl der Trades im Vergleich zur ko
Bollinger Bands Builder Premium
Florea E. Sorin-Mihai Persoana Fizica Autorizata
Experten
Der Bollinger Bands Builder Premium Expert Advisor ist eine Erweiterung des frei verfügbaren Bollinger Bands Builder Basic : er bietet 2 neue Handelstechniken neben dem Standard Bollinger Squeeze (bereits in der Basisversion verfügbar); In den meisten Konfigurationen zeigt das Backtesting in der Regel mehr als das Doppelte (2x) der durchschnittlichen jährlichen Rendite; die Wachstumskurve des Kontos ist aufgrund der größeren Anzahl von Trades (etwa 3x) im Vergleich zur kostenlosen Version ebenfa
Price Action Builder Premium
Florea E. Sorin-Mihai Persoana Fizica Autorizata
Experten
Der Price Action Builder Premium Expert Advisor ist eine Erweiterung des frei verfügbaren Price Action Builder Basic : er bietet 2 neue Candlestick-Muster neben der Pinbar (die bereits in der Basisversion verfügbar ist); In den meisten Konfigurationen zeigt das Backtesting in der Regel eine um ca. 50% höhere durchschnittliche jährliche Rendite; Die Wachstumskurve des Kontos ist aufgrund der größeren Anzahl von Trades, die sich im Vergleich zur kostenlosen Version fast verdoppelt (2x), ebenfalls
Range Breakout X2
Abdeljalil El Kedmiri
4 (3)
Experten
Die Range Breakout X2 folgt einer Scalping-Ausbruchsstrategie. Dieser Expertenberater wird die täglichen 4 Schlüsselunterstützungs- und Widerstandsniveaus identifizieren und auf diesen Niveaus Long- und Short-Trades eröffnen. Gewinne können mit dem einstellbaren Trailing-Stop abgesichert werden... Dies ist eine optimierte Range-Breakout-Strategie mit einfacher und vollständiger Anpassung für alle Märkte: Forex, Indizes, Aktien, Rohstoffe und Kryptowährungen. Die Backtests, die auf den Screenshot
Neuron Net DJIA
Sugianto
5 (4)
Experten
Neuron Net DJIA ist eine Integration der Programmiersprache Python, einer Deep-Learning-Maschine und eines mql5-Codes zur Vorhersage von Kursbewegungen des Dow Jones Industrial Index(DJIA ), um auf der Grundlage künstlicher Intelligenz Ein- und Ausstiege zu ermöglichen. Satzdatei Warum Neuron Net DJIA? + Neuron Net DJIA befindet sich seit fast 1 Jahr in der Forschungs- und Entwicklungsphase und hat die Testphase auf Demo-Konten und realen Konten bestanden. + Neuron Net DJIA verwendet keine Mar
Range Breakout MT4
Abdeljalil El Kedmiri
5 (3)
Experten
Die Range Breakout X2 folgt einer Scalping-Ausbruchsstrategie. Dieser Expertenberater wird die täglichen 4 Schlüsselunterstützungs- und Widerstandsniveaus identifizieren und auf diesen Niveaus Long- und Short-Trades eröffnen. Gewinne können mit dem einstellbaren Trailing-Stop abgesichert werden... Dies ist eine optimierte Range-Breakout-Strategie mit einfacher und vollständiger Anpassung für alle Märkte: Forex, Indizes, Aktien, Rohstoffe und Kryptowährungen. Die Backtests, die auf den Screenshot
Tagesspanne
21.88 21.93
Jahresspanne
19.59 24.00
Vorheriger Schlusskurs
21.87
Eröffnung
21.92
Bid
21.92
Ask
22.22
Tief
21.88
Hoch
21.93
Volumen
31
Tagesänderung
0.23%
Monatsänderung
1.43%
6-Monatsänderung
-0.63%
Jahresänderung
-4.61%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K