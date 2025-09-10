Währungen / DJIA
DJIA: Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call ETF
21.92 USD 0.05 (0.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DJIA hat sich für heute um 0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.88 bis zu einem Hoch von 21.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
21.88 21.93
Jahresspanne
19.59 24.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.87
- Eröffnung
- 21.92
- Bid
- 21.92
- Ask
- 22.22
- Tief
- 21.88
- Hoch
- 21.93
- Volumen
- 31
- Tagesänderung
- 0.23%
- Monatsänderung
- 1.43%
- 6-Monatsänderung
- -0.63%
- Jahresänderung
- -4.61%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K