DJIA: Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call ETF
21.88 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DJIA de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.80, mientras que el máximo ha alcanzado 21.93.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X Funds Global X Dow 30 Covered Call ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DJIA News
Aplicaciones comerciales para DJIA
Price Action Builder Basic
El asesor experto Price Action Builder Basic fue creado con el objetivo principal de proporcionar una estrategia de trading automatizada gratuita, configurable, fácil de usar y decentemente rentable. Al mismo tiempo, un objetivo igualmente importante es asegurar un drawdown bajo y evitar la exposición a altos riesgos a través de: el uso de órdenes stop loss colocadas automáticamente para todas las operaciones lanzadas; permitiendo un máximo de 1 operación abierta gestionada en un momento dado,
FREE
Bollinger Bands Builder Basic
El asesor experto Bollinger Bands Builder Basic es una estrategia de trading gratuita y configurable que utiliza el indicador de las Bandas de Bollinger como su principal técnica proveedora de señales. Al igual que sus productos hermanos del grupo de asesores expertos, este sistema tiene como objetivo garantizar un drawdown bajo y evitar la exposición a altos riesgos a través de: el uso de órdenes stop loss colocadas automáticamente para todas las operaciones lanzadas; permitiendo un máximo de
FREE
Chart Patterns Builder Premium
El asesor experto Chart Patterns Builder Premium es una extensión del Chart Patterns Builder Basic disponible gratuitamente: proporciona 1 nuevo patrón gráfico: la ruptura del rectángulo (además del patrón doble superior e inferior ya proporcionado en la edición básica); en la mayoría de las configuraciones, el backtesting suele mostrar más del doble (2x) de la tasa media de rentabilidad anual; la curva de crecimiento de la cuenta también es más suave, debido al número aproximadamente doble de o
Bollinger Bands Builder Premium
El asesor experto Bollinger Bands Bu ilder Premium es una extensión del Bollinger Bands Builder Basic disponible gratuitamente: proporciona 2 nuevas técnicas de trading además del Bollinger squeeze estándar (ya disponible en la edición básica); en la mayoría de las configuraciones, el backtesting suele mostrar más del doble (2x) de la tasa media de rentabilidad anual; la curva de crecimiento de la cuenta también es más suave, debido al mayor número de operaciones (aproximadamente 3 veces) en com
Price Action Builder Premium
El asesor experto Price Action Builder Premium es una extensión del Price Action Builder Basic disponible gratuitamente: proporciona 2 nuevos patrones de velas además del pinbar (ya disponible en la edición básica); en la mayoría de las configuraciones, el backtesting suele mostrar una tasa media de rentabilidad anual incrementada en aproximadamente un 50%; la curva de crecimiento de la cuenta también es más suave, debido al mayor número de operaciones, casi el doble (2x) en comparación con la v
Range Breakout X2
Abdeljalil El Kedmiri
4 (3)
Range Breakout X2 sigue una estrategia de scalping breakout. Este experto identificará los 4 niveles diarios clave de soporte y resistencia y abrirá operaciones largas y cortas en estos niveles. Nota : Debido a las condiciones actuales del mercado (mercado volátil), recomendamos activar los segundos niveles (15H) y desactivar los primeros niveles (11H). Esta es una estrategia de ruptura de rango optimizada con una personalización simple y completa para todos los mercados de índices, divisas, ac
Neuron Net DJIA
Sugianto
5 (4)
Neuron Net DJIA es una integración del lenguaje de programación Python, máquina de aprendizaje profundo y código mql5 para poder predecir los movimientos de precios del Dow Jones Industrial Index(DJIA) y así producir entradas y salidas basadas en inteligencia artificial. Setfile ¿Por qué Neuron Net DJIA? + Neuron Net DJIA ha estado en fase de investigación y desarrollo durante casi 1 año, y ha superado la fase de pruebas en cuentas demo y cuentas reales. + Neuron Net DJIA no utiliza martingala
Range Breakout MT4
Abdeljalil El Kedmiri
5 (3)
The Range Breakout X2 is following a scalping breakout strategy. This expert will identify the daily 4 key levels of support and resistance and will open Long and short trades on these levels.Profits can be secured with the adjustable trailing stop... Note : Please be advised that due to the current market conditions (volatile market), we recommend activating the second levels (15H) and deactivating the first levels (11H). This is an optimized range breakout strategy with a simple and full cust
